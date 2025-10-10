Sol forte e possibilidade de tempestades: veja o que diz meteorologia para o sabadão em Goiás

Cihmego detalhou o que pode ocorrer em todas as regiões do estado, que viverão cenários diferentes

Paulo Roberto Belém - 10 de outubro de 2025

Cenário pode ser de sol e chuva no estado. (Foto: Reprodução)

A previsão do tempo para o segundo dia do final semana em Goiás se resume a momentos de forte calor e de chuvas, podendo ser até tempestades, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

O sábado (11) viverá literalmente este cenário. O tempo será de sol, no entanto, com o avanço de uma frente fria pelo Sudeste do pais, espera-se um aumento da nebulosidade gradativo sobre o estado.

As possibilidades de chuva atingem as várias regiões de Goiás, mas com pancadas em áreas isoladas. Na média, os índices marcam entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 50 km/h, ocorrendo, eventualmente, queda de granizo.

Agora, para as regiões, Sul e Sudoeste terão pancadas de até 15 mm/h e temperaturas marcando entre 19° e 34°. Quanto à umidade do ar, a variação de 25 a 70%. Por lá está Rio Verde, marcando entre 19° e 33°, podendo chover 5 mm/h.

Nas Centro e Oeste, na média, as chuvas poderão ser de até 10 mm/h, com os termômetros variando entre 19° e 38°, umidade também entre 25 e 70%.

Para Goiânia e as cidades da região Metropolitana, as temperaturas poderão marcar entre 19° e 35°, podendo chover até 5 mm/h. Em Anápolis, o cenário o calor é mais ameno, entre 19° e 31°, com o esmo índice de pancadas da capital.

Já as regiões Leste e Norte deverão ser as que mais sofrerão calor e com índices de pluviometria de zero para ambas. Por lá, o calor varia entre 16° e 38°, representando uma considerável amplitude térmica. A umidade também varia entre 25 e 70%.

Por conta dos cenários indicados, o cuidado com a saúde é indispensável. Seja pela hidratação, quanto a se evitar a exposição ao sol sem proteção e observando as possibilidades das tempestades.

