Missionária de Jaraguá morreu junto a filha e neta durante grave acidente na BR-060

Uma adolescente, que é bisneta dela, está hospitalizada em uma unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 11 de outubro de 2025

Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Conhecida como “Irmã Dina de Jaraguá”, a missionária Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, foi uma das vítimas fatais do grave acidente ocorrido na BR-060, no Tocantins, na sexta-feira (10). Ela morreu junto da filha e da neta. Uma adolescente, que é bisneta da religiosa e também estava no veículo, está internada em uma unidade de saúde.

Toda a situação aconteceu entre o povoado de Príncipe e o município de Paranã, quando o motorista, de 56 anos, que conduzia a caminhonete no sentido Sul/Norte, perdeu o controle da direção e capotou na via. O condutor, porém, sofreu apenas ferimentos leves.

Com o impacto, tanto a filha da missionária, Neide Martins Arruda Pardinho, de 54 anos, quanto a neta, Rianne Aguillene Arruda Pardinho, de 35, morreram no local. Já a “Irmã Dina” e a adolescente foram levadas ao Hospital Municipal de Paranã. No entanto, a idosa não resistiu aos ferimentos.

A menor de idade foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Ao jornal O Popular, o neto de Orlandina relatou que a avó estava visitando a família que mora no Tocantins quando o acidente aconteceu.

“Nós estamos de coração partido pela perda. Foi uma tragédia imensa, três pessoas da mesma família. Mas eu creio que Deus vai segurar em nossas mãos e vai nos ajudar a caminhar. Mas não é fácil”, revelou.

O velório da missionária acontecerá a partir da 00h deste sábado (11), na Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Anápolis, em Jaraguá, na Vila Brasilinha. Já o sepultamento está previsto para as 10h de domingo (12), no Cemitério Santana.

Neide e Rianne foram veladas e enterradas em Lajeado, no Tocantins, onde moravam.

