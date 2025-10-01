Ex-segurança da Câmara Municipal de Anápolis que queimou 50% do corpo tem melhora de saúde, diz Hugol

Incidente ocorreu durante uma confraternização em um condomínio e vítimas tiveram queimaduras de grau 3

Gabriella Pinheiro - 01 de outubro de 2025

Rodrigo Elicker e Hugol. (Foto: Reprodução/ Redes sociais e Divulgação/Hugol)

Um novo boletim emitido pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) indicou uma melhora no estado de saúde do ex-segurança da Câmara Municipal de Anápolis, Rodrigo Elicker, de 42 anos, internado após sofrer um acidente doméstico no último sábado (27), juntamente com a enfermeira Aline Nadagi, de 46 anos.

Em nota enviada ao Portal 6, a unidade afirmou que ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Queimados, mas saiu do estado geral grave para regular e que, agora, respira espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos.

Sobre a paciente Aline da Silva Nadagi, o Hugol informou que ela está hospitalizada na mesma área, segue em estado geral regular e respira espontaneamente.

O incidente ocorreu durante uma confraternização em um condomínio. Rodrigo, que é amigo do marido de Aline, e ambos se feriram enquanto tentavam acender uma churrasqueira com álcool.

Os dois tiveram queimadas de grau 3, mas a enfermeira teve 25% do corpo atingido pelas chamas, enquanto o ex-segurança teve 50%.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas precisaram ser encaminhados até o Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage (HUGOL), onde seguem internados.

Leia a nota na íntegra:

