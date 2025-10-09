Não é Marista, Bueno ou Jardim Goiás: estudo mostra que bairros estão se valorizando mais em Goiânia

Ao Portal 6, profissional também destaca pontos importantes na hora de avaliar propriedades

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

Um novo estudo divulgado pela Loft, empresa especializada em soluções imobiliárias, mostrou uma nova tendência de valorização de imóveis de luxo em bairros de Goiânia que fogem de regiões como o Marista, Setor Bueno e Jardim Goiás.

Conforme o levantamento, entre janeiro e agosto, o Setor Sul e Urias Magalhães chamaram atenção pela forte valorização do metro quadrado — com aumento de 53% e 56%, respectivamente, entre os imóveis acima de 125 m².

Em entrevista ao Portal 6, o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, explicou que a valorização nesses setores se deve não só aos atrativos e à localização estratégica, mas também a fatores metodológicos.

“Esse fenômeno, de forma resumida, tem duas explicações. Os bairros realmente estão atrativos — com imóveis de qualidade e localização interessante — e, além disso, como há menos imóveis anunciados nessas áreas, a variação tende a ser maior”, destacou.

Entre os destaques que seguiram essa mesma lógica estão o Jardim Presidente e o Setor Faiçalville, que tiveram valorização no tíquete médio de 50% e 28%, respectivamente.

Porém, vale destacar que os bairros de elite tradicionalmente mais caros seguem liderando os índices de preço por metro quadrado.

De acordo com a pesquisa, o “pódio” do valor médio dos imóveis é composto pelo Setor Marista, que estava em R$ 11.601/m²; no Jardim Goiás, R$ 9.808/m²; e no Bueno, R$ 9.563/m².

Já nos bairros que se destacaram em 2025, o preço médio pelo m² foi de R$ 8.194 no Urias Magalhães e de R$ 7.843 no Setor Sul.

Por sua vez, no Faiçalville, o custo foi de R$ 4.848/m² e no Jardim Presidente, R$ 4.529/m².

Panorama

Para o especialista, Goiânia se tornou um ponto visado por moradores de cidades das regiões próximas, consolidando-se como um polo regional em que muitos empresários mantêm negócios ao redor.

“Quando há maior procura, os preços tendem a se ajustar. […] Goiânia tem se consolidado como um polo regional, e muitas pessoas que têm negócios nas cidades vizinhas estão vendo na capital um lugar estratégico para se fixar. A taxa Selic [taxa básica de juros], por exemplo, pode estar alta, mas o mercado local tem encontrado formas interessantes de financiamento”, explicou.

Uma dica importante para quem está em busca de adquirir um imóvel é, principalmente, avaliar bem as localizações e os estudos de mercado relacionados a cada região.

“Entender a localização é fundamental — é o fator mais importante na hora de escolher um imóvel e definir o preço. Então é preciso pensar: faz sentido para o meu estilo de vida? Como será o deslocamento? Eu quero estar perto de vias importantes? O preço está fortemente associado a isso”, finalizou.

