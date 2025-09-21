Em resposta a caso difícil, advogada explica por que não vale a pena ser amante

Profissional detalhou que, de um jeito ou de outro, o final da história provavelmente vai ser o mesmo

Natália Sezil - 21 de setembro de 2025

Advogada Miriane Ferreira explicou por que não vale a pena ser amante. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagine estar casada, mas descobrir que o seu marido tem uma amante e deu um apartamento de presente para ela. O tempo passou, vocês ficaram bem e agora querem pegar o imóvel de volta. É possível?

Foi diante dessa situação que a advogada Miriane Ferreira deixou claro, por um vídeo no Instagram, que não vale a pena ser amante.

Conhecida nas redes sociais por responder dúvidas jurídicas de seguidores, a profissional logo responde que sim, é possível deixar a mulher sem a propriedade.

“Tem como tomar o apartamento dela porque doação de homem casado para amante é nula”, afirma Miriane.

Ela explica: a anulação serve tanto para o caso de o marido ter ido até o cartório e assinado o documento de doação, quanto para a situação de ter pagado pelo imóvel e registrado no nome da amante.

O mecanismo funciona “demonstrando que esse dinheiro saiu do casal e foi em prejuízo à sua meação” – direito do cônjuge a metade do patrimônio comum do casal – como afirma a advogada.

Ela ainda finaliza: “estão vendo, meninas? Não vale a pena ser amante!“.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miriane Ferreira (@dra.mirianeferreira)



