Imagens mostram estrago após avião cair sobre residência em Goiânia

Gravações obtidas pelo Portal 6 mostram série de danos ocasionados pelo incidente

avião
Imagem mostra aeronave e casa destruídas. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por populares na tarde desta segunda-feira (13) mostram o cenário de destruição após um avião cair sobre uma residência no Setor Santos Dumont, em Goiânia.

Em vídeos obtidos pelo Portal 6, é possível ver a aeronave monomotor completamente danificada, além de vários destroços no chão, como telhas e estruturas metálicas.

Uma das asas do avião de pequeno porte aparece, inclusive, bem próxima ao telhado da casa, evidenciando ainda mais os estragos. Um dos populares chega a informar sobre um vazamento de água na gravação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto, de 60 anos, estava fora da aeronave, consciente e sentado, apresentando algumas escoriações.

Como houve vazamento de combustível, as equipes dos bombeiros atuam no isolamento da área e na eliminação de riscos de incêndio ou explosão, garantindo a segurança dos moradores e da vítima.

 

 

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

