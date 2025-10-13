Imagens mostram estrago após avião cair sobre residência em Goiânia

Gravações obtidas pelo Portal 6 mostram série de danos ocasionados pelo incidente

Gabriella Pinheiro - 13 de outubro de 2025

Imagem mostra aeronave e casa destruídas. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por populares na tarde desta segunda-feira (13) mostram o cenário de destruição após um avião cair sobre uma residência no Setor Santos Dumont, em Goiânia.

Em vídeos obtidos pelo Portal 6, é possível ver a aeronave monomotor completamente danificada, além de vários destroços no chão, como telhas e estruturas metálicas.

Uma das asas do avião de pequeno porte aparece, inclusive, bem próxima ao telhado da casa, evidenciando ainda mais os estragos. Um dos populares chega a informar sobre um vazamento de água na gravação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto, de 60 anos, estava fora da aeronave, consciente e sentado, apresentando algumas escoriações.

Como houve vazamento de combustível, as equipes dos bombeiros atuam no isolamento da área e na eliminação de riscos de incêndio ou explosão, garantindo a segurança dos moradores e da vítima.

