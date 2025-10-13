Avião cai sobre residência em Goiânia; Corpo de Bombeiros foi acionado

Informações preliminares indicam que piloto teria sido atendido consciente pelos socorristas

Avião caiu sobre casa no setor Santos Dumont, em Goiânia (Foto: Captura/Instagram)

O Corpo de Bombeiros foi acionado no começo da tarde desta segunda-feira (13), após um avião de pequeno porte cair sobre uma residência no Setor Santos Dumont, em Goiânia.

Informações preliminares apontam que o piloto do avião não teria se ferido gravemente, sendo atendido consciente pelos socorristas.

Ainda não houve confirmação se alguém estava no imóvel no momento em que a aeronave caiu.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) também foi acionada, para fazer o isolamento da área e dar início às investigações sobre o ocorrido.

Mais atualizações a qualquer instante.

