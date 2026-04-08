Idosos com 60 anos ou mais podem comprar carro zero com até 25% de desconto? Entenda proposta em análise

Projeto de lei prevê isenção de imposto na compra de veículos, mas medida ainda não está em vigor

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil)

Uma proposta em análise no Congresso Nacional tem gerado expectativa entre brasileiros com mais de 60 anos. O texto sugere a possibilidade de idosos comprarem veículos novos com desconto que pode chegar a até 25% do valor, por meio da isenção de impostos.

No entanto, apesar da repercussão, a medida ainda não está em vigor e depende de aprovação.

O que prevê o projeto

O Projeto de Lei 2937/2020 propõe a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos novos por pessoas com 60 anos ou mais.

Assim, o desconto varia conforme a alíquota aplicada ao carro, podendo representar uma redução significativa no valor final.

Quais carros entrariam na regra

De acordo com o texto, o benefício seria válido apenas para:

carros de passeio

veículos fabricados no Brasil

modelos com motor de até 2.0

Além disso, o projeto estabelece regras específicas para evitar uso indevido.

Regra para revenda do veículo

O projeto também prevê uma limitação importante.

O comprador não poderá vender o veículo imediatamente.

Caso venda antes do prazo mínimo definido, ele deverá devolver o valor do imposto que deixou de pagar.

Assim, a medida busca evitar fraudes e revendas com lucro.

Projeto ainda não está valendo

Apesar do destaque nas redes sociais, o desconto ainda não é garantido.

O projeto precisa:

passar pelas comissões da Câmara

ser aprovado pelos deputados

seguir para o Senado

receber sanção presidencial

Portanto, ainda não há qualquer direito automático ao benefício.

Situação atual no Brasil

Hoje, a legislação já permite isenção de IPI em casos específicos, como para pessoas com deficiência, mediante comprovação.

No entanto, idosos não fazem parte dessa regra atualmente.

Por isso, a proposta busca ampliar esse tipo de benefício.

Impactos em debate

A proposta também levanta discussões sobre impactos econômicos.

Por um lado, o setor automotivo vê possibilidade de aumento nas vendas.

Por outro, o governo analisa os efeitos da renúncia fiscal.

Assim, o tema ainda deve passar por debates antes de qualquer definição.

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