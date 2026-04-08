Pai e filho: quem são os empresários de Anápolis presos em operação que investiga esquema de R$ 2 bilhões

Investigados foram presos em um condomínio de luxo de Goiânia logo pela manhã de terça-feira (07)

Ícaro Gonçalves - 08 de abril de 2026

Pai e filho foram presos em um condomínio de luxo de Goiânia (Imagens: Reprodução/Redes sociais e Divulgação/PCGO)

Entre os presos da megaoperação ‘Big Fish’, deflagrada nesta terça-feira (07) para combater jogos de azar e lavagem de dinheiro em diversos estados, estão os empresários de Anápolis Lenine Araújo de Souza, de 59 anos, e João Victor Araújo de Souza, de 29 anos.

Pai e filho, ambos são investigados por supostamente integrar o núcleo financeiro da organização, com a intermediação de transações milionárias. Ele também são suspeitos de ocultar o rastro do dinheiro obtido com apostas ilegais.

A investigação aponta que os empresários operavam com uma estrutura organizada, com divisão entre núcleos responsáveis pelo desenvolvimento de plataformas de apostas e jogo do bicho online.

Também operava em núcleos financeiros, que utilizavam fintechs e empresas de fachada para lavar o dinheiro.

Lenine Araújo foi preso em uma residência no condomínio Alphaville Flamboyant, em Goiânia, por volta das 7h da manhã. Já João foi preso enquanto se hospedava no Alpha Park Hotel, no mesmo condomínio de luxo próximo à GO-020.

Além das prisões em Goiânia, agentes do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, em apoio à Polícia Civil do Paraná, cumpriram mandados de busca e apreensão em uma residência e no escritório de João Victor em Anápolis.

Investigação

Como noticiado pelo Portal 6, a investigação da PCPR revelou que Anápolis e Goiânia eram peças-chave em um esquema que movimentou cerca de R$ 2 bilhões nos últimos três anos.

Até o momento foram 55 pessoas presas em meio à operação, que mobilizou mais de 330 policiais e contou com o uso de aeronaves.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular mais de 15 mil pontos de apostas ligados ao grupo em 14 estados brasileiros.

O Portal 6 tentou contato com a defesa dos empresários, mas ainda não teve retorno. O espaço para manifestação permanece em aberto.

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