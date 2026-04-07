Uma civilização inteira vai morrer hoje, diz Trump em nova ameaça ao Irã

Ameaça foi escrita por Trump na plataforma Trhth Social na manhã desta terça-feira (07)

Folhapress Folhapress -
Trump ameaça Irã
(Foto: Divulgação/Casa Branca)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em uma das ameaças mais contundentes ao regime e à população do Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em uma rede social na manhã desta terça-feira (7) que uma “civilização inteira” vai morrer em ataques americanos casos as partes não cheguem a um acordo para a reabertura do estreito de Hormuz nas próximas horas.

“Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, QUEM SABE?”, escreveu Trump na plataforma Truth Social.

“Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã.”

Leia também

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.