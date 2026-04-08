Conheça o município mais pequeno do planeta que tem só 1 habitante e mesmo assim é chamada de cidade

Cidade norte-americana tem apenas uma moradora e segue oficialmente ativa, desafiando o conceito tradicional de cidade

Gabriel Dias - 08 de abril de 2026

(Imagem: Captura/YouTube/Great Big Story)

Em meio às vastas planícies do estado de Nebraska, nos Estados Unidos, existe um lugar que desafia qualquer noção comum de cidade.

Pequena ao extremo, quase invisível no mapa, Monowi carrega um título curioso: é considerada oficialmente um município — mesmo tendo apenas uma única moradora.

Esse cenário singular não é resultado de abandono recente, mas de um processo lento e contínuo de esvaziamento populacional.

Ao longo das décadas, famílias foram deixando a região em busca de melhores oportunidades, até que restasse apenas uma pessoa responsável por manter viva a identidade local.

Hoje, Monowi segue existindo graças à rotina incomum de quem permanece ali. A única habitante acumula funções administrativas e mantém serviços básicos em funcionamento, garantindo que o local continue ativo sob as leis do país.

Mesmo com estrutura mínima, a cidade preserva registros oficiais, organização municipal e até pontos de convivência que resistem ao tempo.

Apesar do isolamento, Monowi atrai curiosos de diferentes partes do mundo. Visitantes passam pela pequena cidade não apenas para conhecer o lugar, mas para entender como é possível sustentar, sozinho, um município inteiro.

O caso se tornou símbolo de resistência e também de uma realidade comum em várias regiões rurais: o declínio populacional.

A existência de Monowi levanta reflexões sobre o futuro de pequenas cidades e o impacto das mudanças econômicas e sociais no interior dos países.

Em um mundo cada vez mais urbano, o município segue como um lembrete vivo de que até mesmo os menores lugares têm histórias que insistem em continuar.

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