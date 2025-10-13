Meteorologia mantém alerta de tempestades para quase 100 cidades em Goiás; veja lista completa

Situação é provocada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste do Brasil

Gabriella Pinheiro - 13 de outubro de 2025

Previsão indica quando voltará a chover no estado. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

O cenário meteorológico indica que ao menos 93 cidades de Goiás podem receber tempestades entre 20 e 30 mm, com possibilidade de rajadas de vento de até 50 km/h e eventuais quedas de granizo ao longo da terça-feira (14), conforme aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (CIMEHGO).

Segundo o órgão, a situação é provocada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste do Brasil, que favorecerá o aumento das áreas de instabilidade sobre o estado.

Haverá sol com variação de nebulosidade e condições para pancadas de chuva isoladas, de várias intensidades, em todas as regiões. Recomenda-se atenção para acumulados rápidos em áreas urbanas.

Dentre as regiões afetadas, Oeste e Sudoeste podem registrar os maiores índices, com 18 mm. Na sequência, estão as regiões Centro e Sul, com 15 mm. Já as regiões Leste e Norte devem ter 10 mm.

Em relação aos municípios destacados no boletim, São João da Paraúna deve registrar 9 mm, enquanto Itumbiara, Goiandira, Três Ranchos, Doverlândia, Caiapônia, Montes Claros e Palminópolis podem ter 8 mm.

Porangatu, Goiânia, Ipameri, Morrinhos, Jataí, Cristalina, Mineiros, Iporá, Araguapaz, Goiatuba, Palmeiras de Goiás, Firminópolis, Aruanã e Goianésia podem registrar volume de 7 mm.

No meio-termo estão Ouvidor, Rio Verde e Santa Helena, com 6 mm, enquanto Catalão, Formosa, Luziânia, Anápolis, Ceres, Hidrolândia, Flores de Goiás, Bonópolis, Cocalzinho, Rubiataba e Davinópolis devem ter 5 mm.

O boletim também alerta para a umidade do ar em declínio no período da tarde, com índices de 30%, além de temperaturas máximas elevadas.

Veja as cidades que podem receber tempestades:

Abadia de Goiás

Acreúna, Água Limpa

Alexânia

Aloândia

Amorinópolis

Anápolis

Anhanguera

Aparecida de Goiânia

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Aragoiânia

Bela Vista de Goiás

Bom Jesus de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Buriti Alegre

Buriti de Goiás

Cachoeira Alta

Cachoeira de Goiás

Caçu

Caldas Novas

Caldazinha

Campestre de Goiás

Campo Alegre de Goiás

Castelândia, Catalão

Caturaí

Cezarina

Chapadão do Céu

Cristalina

Cristianópolis

Cromínia

Cumari

Damolândia

Davinópolis

Edealina

Edéia

Gameleira de Goiás

Goianápolis

Goiandira

Goiatuba

Hidrolândia

Indiara

Inhumas

Ipameri

Itajá

Itarumã

Jandaia

Jataí

Joviânia

Lagoa Santa

Leopoldo de Bulhões

Mairipotaba

Marzagão

Maurilândia

Mineiros

Moiporá

Morrinhos

Nova Aurora

Orizona

Ouvidor

Palmeiras de Goiás

Palmelo

Paranaiguara

Paraúna

Piracanjuba

Pires do Rio,

Pontalina

Porteirão

Portelândia

Professor Jamil

Quirinópolis

Rianápolis

Rio Quente

Rio Verde

Santa Cruz de Goiás

Santa Rita do Araguaia

Santo Antônio de Goiás

São Miguel do Passa Quatro

São Simão

Senador Canedo

Serranópolis

Silvânia

Três Ranchos

Trindade

Turvânia

Turvelândia

Urutaí

Varjão

Vianópolis,

Vicentinópolis

Goiânia

