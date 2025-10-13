Meteorologia mantém alerta de tempestades para quase 100 cidades em Goiás; veja lista completa
Situação é provocada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste do Brasil
O cenário meteorológico indica que ao menos 93 cidades de Goiás podem receber tempestades entre 20 e 30 mm, com possibilidade de rajadas de vento de até 50 km/h e eventuais quedas de granizo ao longo da terça-feira (14), conforme aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (CIMEHGO).
Segundo o órgão, a situação é provocada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste do Brasil, que favorecerá o aumento das áreas de instabilidade sobre o estado.
Haverá sol com variação de nebulosidade e condições para pancadas de chuva isoladas, de várias intensidades, em todas as regiões. Recomenda-se atenção para acumulados rápidos em áreas urbanas.
Dentre as regiões afetadas, Oeste e Sudoeste podem registrar os maiores índices, com 18 mm. Na sequência, estão as regiões Centro e Sul, com 15 mm. Já as regiões Leste e Norte devem ter 10 mm.
Em relação aos municípios destacados no boletim, São João da Paraúna deve registrar 9 mm, enquanto Itumbiara, Goiandira, Três Ranchos, Doverlândia, Caiapônia, Montes Claros e Palminópolis podem ter 8 mm.
Porangatu, Goiânia, Ipameri, Morrinhos, Jataí, Cristalina, Mineiros, Iporá, Araguapaz, Goiatuba, Palmeiras de Goiás, Firminópolis, Aruanã e Goianésia podem registrar volume de 7 mm.
No meio-termo estão Ouvidor, Rio Verde e Santa Helena, com 6 mm, enquanto Catalão, Formosa, Luziânia, Anápolis, Ceres, Hidrolândia, Flores de Goiás, Bonópolis, Cocalzinho, Rubiataba e Davinópolis devem ter 5 mm.
O boletim também alerta para a umidade do ar em declínio no período da tarde, com índices de 30%, além de temperaturas máximas elevadas.
Veja as cidades que podem receber tempestades:
- Abadia de Goiás
- Acreúna, Água Limpa
- Alexânia
- Aloândia
- Amorinópolis
- Anápolis
- Anhanguera
- Aparecida de Goiânia
- Aparecida do Rio Doce
- Aporé
- Aragoiânia
- Bela Vista de Goiás
- Bom Jesus de Goiás
- Bonfinópolis
- Brazabrantes
- Buriti Alegre
- Buriti de Goiás
- Cachoeira Alta
- Cachoeira de Goiás
- Caçu
- Caldas Novas
- Caldazinha
- Campestre de Goiás
- Campo Alegre de Goiás
- Castelândia, Catalão
- Caturaí
- Cezarina
- Chapadão do Céu
- Cristalina
- Cristianópolis
- Cromínia
- Cumari
- Damolândia
- Davinópolis
- Edealina
- Edéia
- Gameleira de Goiás
- Goianápolis
- Goiandira
- Goiatuba
- Hidrolândia
- Indiara
- Inhumas
- Ipameri
- Itajá
- Itarumã
- Jandaia
- Jataí
- Joviânia
- Lagoa Santa
- Leopoldo de Bulhões
- Mairipotaba
- Marzagão
- Maurilândia
- Mineiros
- Moiporá
- Morrinhos
- Nova Aurora
- Orizona
- Ouvidor
- Palmeiras de Goiás
- Palmelo
- Paranaiguara
- Paraúna
- Piracanjuba
- Pires do Rio,
- Pontalina
- Porteirão
- Portelândia
- Professor Jamil
- Quirinópolis
- Rianápolis
- Rio Quente
- Rio Verde
- Santa Cruz de Goiás
- Santa Rita do Araguaia
- Santo Antônio de Goiás
- São Miguel do Passa Quatro
- São Simão
- Senador Canedo
- Serranópolis
- Silvânia
- Três Ranchos
- Trindade
- Turvânia
- Turvelândia
- Urutaí
- Varjão
- Vianópolis,
- Vicentinópolis
- Goiânia
