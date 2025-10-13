Meteorologia mantém alerta de tempestades para quase 100 cidades em Goiás; veja lista completa

Situação é provocada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste do Brasil

Previsão de chuva
Previsão indica quando voltará a chover no estado. (Foto: Reprodução/Felipe Homsi)

O cenário meteorológico indica que ao menos 93 cidades de Goiás podem receber tempestades entre 20 e 30 mm, com possibilidade de rajadas de vento de até 50 km/h e eventuais quedas de granizo ao longo da terça-feira (14), conforme aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (CIMEHGO).

Segundo o órgão, a situação é provocada pelo avanço de uma nova frente fria pelo Sudeste do Brasil, que favorecerá o aumento das áreas de instabilidade sobre o estado.

Haverá sol com variação de nebulosidade e condições para pancadas de chuva isoladas, de várias intensidades, em todas as regiões. Recomenda-se atenção para acumulados rápidos em áreas urbanas.

Dentre as regiões afetadas, Oeste e Sudoeste podem registrar os maiores índices, com 18 mm. Na sequência, estão as regiões Centro e Sul, com 15 mm. Já as regiões Leste e Norte devem ter 10 mm.

Em relação aos municípios destacados no boletim, São João da Paraúna deve registrar 9 mm, enquanto Itumbiara, Goiandira, Três Ranchos, Doverlândia, Caiapônia, Montes Claros e Palminópolis podem ter 8 mm.

Porangatu, Goiânia, Ipameri, Morrinhos, Jataí, Cristalina, Mineiros, Iporá, Araguapaz, Goiatuba, Palmeiras de Goiás, Firminópolis, Aruanã e Goianésia podem registrar volume de 7 mm.

No meio-termo estão Ouvidor, Rio Verde e Santa Helena, com 6 mm, enquanto Catalão, Formosa, Luziânia, Anápolis, Ceres, Hidrolândia, Flores de Goiás, Bonópolis, Cocalzinho, Rubiataba e Davinópolis devem ter 5 mm.

O boletim também alerta para a umidade do ar em declínio no período da tarde, com índices de 30%, além de temperaturas máximas elevadas.

Veja as cidades que podem receber tempestades: 

  • Abadia de Goiás
  • Acreúna, Água Limpa
  • Alexânia
  • Aloândia
  • Amorinópolis
  • Anápolis
  • Anhanguera
  • Aparecida de Goiânia
  • Aparecida do Rio Doce
  • Aporé
  • Aragoiânia
  • Bela Vista de Goiás
  • Bom Jesus de Goiás
  • Bonfinópolis
  • Brazabrantes
  • Buriti Alegre
  • Buriti de Goiás
  • Cachoeira Alta
  • Cachoeira de Goiás
  • Caçu
  • Caldas Novas
  • Caldazinha
  • Campestre de Goiás
  • Campo Alegre de Goiás
  • Castelândia, Catalão
  • Caturaí
  • Cezarina
  • Chapadão do Céu
  • Cristalina
  • Cristianópolis
  • Cromínia
  • Cumari
  • Damolândia
  • Davinópolis
  • Edealina
  • Edéia
  • Gameleira de Goiás
  • Goianápolis
  • Goiandira
  • Goiatuba
  • Hidrolândia
  • Indiara
  • Inhumas
  • Ipameri
  • Itajá
  • Itarumã
  • Jandaia
  • Jataí
  • Joviânia
  • Lagoa Santa
  • Leopoldo de Bulhões
  • Mairipotaba
  • Marzagão
  • Maurilândia
  • Mineiros
  • Moiporá
  • Morrinhos
  • Nova Aurora
  • Orizona
  • Ouvidor
  • Palmeiras de Goiás
  • Palmelo
  • Paranaiguara
  • Paraúna
  • Piracanjuba
  • Pires do Rio,
  • Pontalina
  • Porteirão
  • Portelândia
  • Professor Jamil
  • Quirinópolis
  • Rianápolis
  • Rio Quente
  • Rio Verde
  • Santa Cruz de Goiás
  • Santa Rita do Araguaia
  • Santo Antônio de Goiás
  • São Miguel do Passa Quatro
  • São Simão
  • Senador Canedo
  • Serranópolis
  • Silvânia
  • Três Ranchos
  • Trindade
  • Turvânia
  • Turvelândia
  • Urutaí
  • Varjão
  • Vianópolis,
  • Vicentinópolis
  • Goiânia

