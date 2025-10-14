Curso de especialização gratuito e a distância tem 297 vagas abertas

Além de ampliar o conhecimento, as aulas podem ser uma oportunidade para a sua valorização profissional

Pedro Ribeiro - 14 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Se você está em busca de um curso de especialização gratuito e com flexibilidade para estudar de onde quiser, esta pode ser a oportunidade perfeita.

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com 297 vagas abertas para uma especialização totalmente gratuita e a distância, voltada para profissionais da educação que desejam se aperfeiçoar na Gestão da Escola Pública de Ensino Médio.

O curso de especialização gratuito será oferecido pela UFES por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A formação tem carga horária de 360 horas e duração de 12 meses.

Durante o período, os alunos terão aulas síncronas (ao vivo), assíncronas (gravadas) e também encontros presenciais nos polos de apoio distribuídos em diversas cidades do Espírito Santo.

As vagas estão divididas da seguinte forma: Cachoeiro de Itapemirim (30), Cariacica (39), Colatina (30), Linhares (30), Nova Venécia (30), Pinheiros (30), Serra (39), Venda Nova do Imigrante (30) e Vila Velha (39).

Essa distribuição amplia o acesso ao curso, permitindo que educadores de diferentes regiões participem da especialização sem precisar se deslocar longas distâncias.

Conteúdo completo e voltado à prática educacional

O curso de especialização gratuito da UFES aborda temas fundamentais para quem atua ou deseja atuar na gestão de escolas públicas. Entre as disciplinas estão:

Educação como Direito Humano e Justiça Curricular;

Gestão e coordenação pedagógica em escolas de Ensino Médio;

Especificidades da atuação pedagógica no Ensino Médio;

Oficina de Libras;

Estratégias de acompanhamento das aprendizagens;

Desafios e possibilidades no diálogo com as juventudes contemporâneas;

Monitoramento e Gestão das Políticas de Ensino Médio;

Qualidade e equidade em políticas educativas;

Pesquisa, Escrita Orientada e Seminário Conexões Finais.

Essas disciplinas foram pensadas para oferecer uma formação sólida, que alia teoria e prática, ajudando o educador a compreender melhor o funcionamento da escola pública e a atuar de forma mais eficiente e inovadora.

Quem pode se inscrever

As inscrições estão abertas para graduados em cursos de licenciatura, seja em áreas específicas ou em Pedagogia, reconhecidos pelo MEC.

A prioridade será dada aos profissionais que já têm vínculo com a rede pública de ensino do Espírito Santo.

As inscrições podem ser feitas até 19 de outubro de 2025 pelo site da UFES.

Para consultar todos os detalhes sobre o processo seletivo, o cronograma e os critérios de seleção, acesse o edital completo aqui.

Formação que transforma carreiras

Além de ampliar o conhecimento, o curso de especialização gratuito da UFES representa uma oportunidade concreta de valorização profissional.

Com ele, o educador tem acesso a conteúdos atualizados, apoio acadêmico e um certificado de uma das universidades públicas mais respeitadas do país.

