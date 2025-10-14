Motorista de app é flagrado por passageiro mexendo no Instagram e “esquecendo” do trânsito, em Anápolis

Leitor do Portal 6 denunciou a situação, dizendo que não é primeira vez que percebe a atitude no trânsito por parte de alguns prestadores de serviço

Da Redação - 14 de outubro de 2025

Leitor do Portal 6 flagrou a situação em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal)

Imagine entrar em um veículo de aplicativo para uma corrida no período noturno e, ao invés de o motorista de aplicativo prestar atenção no trânsito, optar por mexer no Instagram enquanto presta o serviço.

Foi exatamente por essa situação que um leitor do Portal 6 passou em Anápolis, o que o fez filmar a atitude que configura crime de trânsito, de forma similar à outra situação repercutida pela reportagem recentemente.

Nas imagens, o motorista retira as duas mãos do volante por mais de 30 segundos, enquanto na rede social, fica observando perfis que ele segue.

Em outro trecho, o prestador de serviço continua mexendo no celular em outro aplicativo não identificado, quando, de repente, leva uma das mãos ao volante para equilibrar o carro na via, enquanto uma van passa rapidamente por ele.

À reportagem, o leitor comentou a situação. “Não foi a primeira vez. Quando dá uma mexidinha aqui, ali, eu nem me importo. Mas ficar navegando em rede social pelo tempo que percebi enquanto dirigia, não dá”, denunciou.

O usuário do aplicativo disse ao final da corrida reportou a situação na plataforma. “Tem essa opção lá. Fiz isso. Mas a minha intenção de expor é tentar provocar uma mudança desse comportamento”, encerrou.

TEM VÍDEO 🚘 Motorista de app é flagrado por passageiro mexendo no Instagram e “esquecendo” do trânsito, em Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/s0Il4FbNcn — Portal 6 (@portal6noticias) October 14, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!