Anúncio da construção de campus da UFG em Anápolis é recebida com entusiasmo por internautas
Reitora Angelita Pereira, que está em viagem à China, deve marcar visita à Prefeitura de Anápolis
O anúncio da construção de um campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Anápolis, feito pelo deputado federal Rubens Otoni (PT) durante sessão ordinária na Câmara Municipal nesta terça-feira (14), repercutiu positivamente nas redes sociais.
Internautas comemoraram a chegada da instituição federal à cidade, que contará com mais de 100 mil metros quadrados nos arredores do Centro de Convenções, na saída para Goiânia.
O deputado, que já destinou R$ 1 milhão para a execução do projeto, afirmou que trabalhará em Brasília para viabilizar os recursos necessários à construção do campus.
A reitora Angelita Pereira, que está em viagem à China, deve marcar visita à Prefeitura de Anápolis após o retorno para oficializar a instalação.
A notícia, antecipada pela coluna Rápidas, arrancou palmas do plenário da Câmara e também foi celebrada por vereadores presentes.