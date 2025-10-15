Anúncio da construção de campus da UFG em Anápolis é recebida com entusiasmo por internautas

Reitora Angelita Pereira, que está em viagem à China, deve marcar visita à Prefeitura de Anápolis

Danilo Boaventura
Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)
Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

anúncio da construção de um campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Anápolis, feito pelo deputado federal Rubens Otoni (PT) durante sessão ordinária na Câmara Municipal nesta terça-feira (14), repercutiu positivamente nas redes sociais.

Internautas comemoraram a chegada da instituição federal à cidade, que contará com mais de 100 mil metros quadrados nos arredores do Centro de Convenções, na saída para Goiânia.

O deputado, que já destinou R$ 1 milhão para a execução do projeto, afirmou que trabalhará em Brasília para viabilizar os recursos necessários à construção do campus.

A reitora Angelita Pereira, que está em viagem à China, deve marcar visita à Prefeitura de Anápolis após o retorno para oficializar a instalação.

A notícia, antecipada pela coluna Rápidas, arrancou palmas do plenário da Câmara e também foi celebrada por vereadores presentes.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

