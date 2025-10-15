Não é da Apple, nem da Samsung: celular com a melhor câmera do mundo chega ao Brasil
Aparelho ganhou destaque mundial em primeira colocação no ranking global de fotografia do DXO Mark, com 175 pontos
Um novo concorrente entra pesado no mercado de smartphones. O Huawei Pura 80 tem argumentos robustos para desafiar Apple, Samsung e outros gigantes, especialmente no quesito câmera.
Com especificações de flagship, ele aposta em hardware de ponta, múltiplas lentes e texto inteligente para capturar fotos e vídeos em praticamente qualquer condição.
O Huawei Pura 80 Ultra (R$ 12.999) alcançou a primeira posição no ranking global de fotografia do DXO Mark, com 175 pontos, seis acima do segundo colocado, o Oppo Find X8 Ultra.
O aparelho traz uma câmera principal de 50 MP com abertura variável (f/1.4-4.0) e OIS (estabilização óptica), combinada à lente telefoto periscópica de 12 MP para zoom óptico de até 5x e uma lente ultrawide de 13 MP.
Destaque também para o sensor de espectro de cor e foco a laser, que prometem melhorar o desempenho em cenários difíceis de luz.
Na parte frontal, a câmera de selfies tem 13 MP com auto-foco, captura em 4K e modos inteligentes como efeitos noturnos e HDR.
O display LTPO OLED de 6,6 polegadas roda a 120 Hz, combina brilho elevado, bom contraste e proteção com vidro reforçado.
A bateria de 5.170 mAh oferece carregamento rápido via cabo de 66 W, suporte para carregamento sem fio de 50 W e algumas funções “reversas” (o telefone servir de carga para outros ou acessórios) em certas versões.
E há certificação de resistência IP68/IP69, o que é um diferencial para água, poeira e uso mais agressivo.
Para quem busca o melhor em fotografia de celular, o Pura 80 aparece como “o candidato” para resgatar as expectativas técnicas além do marketing.
Segundo a Huawei, o produto já se encontra disponível nas plataformas da Amazon, TikTom Shop, Shopee e Mercado Livre Brasil com preços variáveis conforme a loja.
Confira mais detalhes:
