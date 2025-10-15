Não é da Apple, nem da Samsung: celular com a melhor câmera do mundo chega ao Brasil

Aparelho ganhou destaque mundial em primeira colocação no ranking global de fotografia do DXO Mark, com 175 pontos

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um novo concorrente entra pesado no mercado de smartphones. O Huawei Pura 80 tem argumentos robustos para desafiar Apple, Samsung e outros gigantes, especialmente no quesito câmera.

Com especificações de flagship, ele aposta em hardware de ponta, múltiplas lentes e texto inteligente para capturar fotos e vídeos em praticamente qualquer condição.

O Huawei Pura 80 Ultra (R$ 12.999) alcançou a primeira posição no ranking global de fotografia do DXO Mark, com 175 pontos, seis acima do segundo colocado, o Oppo Find X8 Ultra.

O aparelho traz uma câmera principal de 50 MP com abertura variável (f/1.4-4.0) e OIS (estabilização óptica), combinada à lente telefoto periscópica de 12 MP para zoom óptico de até 5x e uma lente ultrawide de 13 MP.

Destaque também para o sensor de espectro de cor e foco a laser, que prometem melhorar o desempenho em cenários difíceis de luz.

Não é da Apple, nem da Samsung: celular com a melhor câmera do mundo chega ao Brasil

Na parte frontal, a câmera de selfies tem 13 MP com auto-foco, captura em 4K e modos inteligentes como efeitos noturnos e HDR.

O display LTPO OLED de 6,6 polegadas roda a 120 Hz, combina brilho elevado, bom contraste e proteção com vidro reforçado.

A bateria de 5.170 mAh oferece carregamento rápido via cabo de 66 W, suporte para carregamento sem fio de 50 W e algumas funções “reversas” (o telefone servir de carga para outros ou acessórios) em certas versões.

E há certificação de resistência IP68/IP69, o que é um diferencial para água, poeira e uso mais agressivo.

Para quem busca o melhor em fotografia de celular, o Pura 80 aparece como “o candidato” para resgatar as expectativas técnicas além do marketing.

Segundo a Huawei, o produto já se encontra disponível nas plataformas da Amazon, TikTom Shop, Shopee e Mercado Livre Brasil com preços variáveis conforme a loja.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!