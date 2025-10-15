Nota 10 para o Condomínio Residencial Grand Trianon

Nova academia conta com estrutura moderna, ampla e confortável

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Nota 10 para o Condomínio Residencial Grand Trianon
Fachada do Condomínio Grand Trianon. (Foto: Juliane/Google)

Nota 10

Para a administração do Condomínio Residencial Grand Trianon, de Anápolis, pela nova academia entregue aos moradores.

Moderna, ampla e confortável, ela não deve nada a qualquer outra grande academia no município.

