Especialista explica por que ninguém deve comer arroz requentado

Apesar de parecer inofensivo, esse hábito pode representar um sério risco à saúde se não for feito da maneira correta

Pedro Ribeiro - 16 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Ana Cláudia da Silva)

O arroz requentado é uma prática comum no dia a dia de muitas famílias brasileiras. Afinal, quem nunca cozinhou uma panela grande para facilitar as refeições da semana?

Porém, o que parece uma atitude inofensiva pode representar um sério risco à saúde se não for feito da maneira correta.

E é justamente sobre isso que especialistas vêm alertando: o arroz requentado pode causar intoxicações alimentares perigosas — e entender o porquê disso é essencial para evitar problemas.

Muita gente não sabe, mas o arroz contém esporos de uma bactéria chamada Bacillus cereus.

Esses esporos, quando o alimento é deixado esfriar e permanece por muito tempo em temperatura ambiente, se transformam em bactérias ativas.

Elas produzem toxinas que resistem até mesmo ao calor do micro-ondas ou da panela.

De acordo com a nutricionista Ramiele Calmon, o ideal é que o arroz requentado seja consumido no mesmo dia em que foi preparado.

Segundo ela, o alimento não deve ficar mais de 24 horas armazenado na geladeira. O motivo é simples: quanto mais tempo ele fica guardado, maior o risco de contaminação por bactérias.

Os riscos de consumir arroz requentado

O consumo de arroz requentado pode parecer inofensivo, mas os sintomas da contaminação por Bacillus cereus podem surgir rapidamente. Entre as reações mais comuns estão:

Náusea e vômitos;

Diarreia intensa;

Dor de cabeça;

Febre;

Mal-estar geral.

Em casos mais graves, a intoxicação pode levar à desidratação e exigir atendimento médico.

O problema é ainda mais preocupante em grupos sensíveis, como gestantes, crianças pequenas, pessoas com imunidade baixa e idosos.

Como armazenar o arroz corretamente

A melhor forma de evitar riscos com o arroz requentado é garantir um armazenamento seguro desde o preparo.

A nutricionista Ramiele Calmon orienta que o arroz deve ser guardado em recipientes herméticos e levado à geladeira o mais rápido possível após o cozimento.

Outra dica importante é dividir o arroz em pequenas porções, assim você só aquece o que realmente vai consumir.

Deixar o alimento em temperatura ambiente por mais de meia hora já favorece o crescimento acelerado de micro-organismos, mesmo que ele depois vá para a geladeira.

Arroz pode ser congelado?

Sim, congelar o arroz é uma alternativa segura e prática. No entanto, vale lembrar que o processo pode alterar um pouco a textura e o sabor do alimento.

Para congelar corretamente, espere o arroz esfriar completamente, coloque em potes bem fechados e leve ao freezer.

Na hora de consumir, descongele apenas a quantidade necessária e evite recongelar.

O que dizem os especialistas

A preocupação com o arroz requentado é real. Um estudo da UFRJ revelou que, em dias de calor intenso (por volta de 34 °C), as bactérias do tipo Bacillus cereus podem atingir níveis perigosos em apenas quatro horas.

Por isso, mais importante do que o tempo que o arroz fica na geladeira é o tempo que ele permanece exposto à temperatura ambiente.

Cristina Lora, especialista em segurança alimentar do El Tiempo, alerta que a conservação inadequada de alimentos é como “uma roleta-russa”: é possível comer o mesmo prato várias vezes sem problema algum — até que, de repente, ele cause uma intoxicação.

Um cuidado simples que faz toda a diferença

O arroz está presente na mesa de milhões de brasileiros, e isso torna o cuidado com ele ainda mais importante.

Armazenar corretamente, evitar o consumo após 24 horas e aquecer apenas o que será comido no dia são atitudes simples que podem prevenir grandes transtornos.

Manter a segurança alimentar é uma forma de cuidar de si mesmo e de quem você ama — e, quando o assunto é arroz requentado, o melhor conselho é: se estiver em dúvida, prefira preparar uma nova porção.

