Nota Zero para o som alto das boates do Calixtolândia que perturbam o sossego na madrugada

Moradores estão na bronca e cobram ação mais firme da Postura, já que os canais de denúncia raramente atendem no período noturno

Danilo Boaventura - 17 de outubro de 2025

Rua do bairro Calixtolândia. (Foto: Google Street View)

Para as boates do Calixtolândia, que mesmo em dias de semana mantêm o som alto e perturbam o sossego dos moradores.

Longe de qualquer moralismo, o fato é que o bairro é predominantemente residencial e o barulho durante a madrugada tem tirado o descanso de quem vive na região.

Moradores estão na bronca e cobram ação mais firme da Postura de Anápolis, já que os canais de denúncia raramente atendem no período noturno.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.