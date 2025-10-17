Nota Zero para o som alto das boates do Calixtolândia que perturbam o sossego na madrugada

Moradores estão na bronca e cobram ação mais firme da Postura, já que os canais de denúncia raramente atendem no período noturno

"Conversa" com as travestis aconteceu no bairro Calixtolândia. (Foto: Google Street View)
Rua do bairro Calixtolândia. (Foto: Google Street View)

Para as boates do Calixtolândia, que mesmo em dias de semana mantêm o som alto e perturbam o sossego dos moradores.

Longe de qualquer moralismo, o fato é que o bairro é predominantemente residencial e o barulho durante a madrugada tem tirado o descanso de quem vive na região.

Moradores estão na bronca e cobram ação mais firme da Postura de Anápolis, já que os canais de denúncia raramente atendem no período noturno.

