6 sinais de que seu corpo está com deficiência de vitamina D, segundo especialistas

Gabriel Yuri Souto - 18 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Desde os primórdios da medicina, já se observava que o sol tinha poder quase místico sobre a saúde: culturas antigas usavam banhos solares terapêuticos para curar males do corpo.

Atualmente, sabemos que esse “poder” está ligado a uma molécula essencial, a vitamina D, e que sua carência pode causar sinais silenciosos que muitos ignoram.

Se você anda com menos energia do que o esperado, dores estranhas ou preso no ciclo de gripes, talvez seu corpo esteja tentando falar com você.

A seguir, especialistas apontam 6 sinais que podem indicar deficiência de vitamina D — atenção: nenhum deles isoladamente confirma o diagnóstico, mas combinados merecem investigação médica.

1. Fadiga constante e cansaço inexplicável

Quando a energia some sem motivo óbvio, a vitamina D entra como suspeita: estudos relacionam níveis baixos ao aumento da fadiga crônica.

2. Dores nos ossos ou na coluna que parecem persistir

A vitamina D é crucial para absorver cálcio. Sem ela, ossos perdem densidade, provocando dores ou sensibilidade óssea.

3. Fraqueza muscular, cãibras ou espasmos

Músculos dependem de cálcio para funcionar bem — e a vitamina D regula essa absorção. Seu corpo pode manifestar fraqueza ou contrações involuntárias.

4. Infecções e doenças frequentes

A vitamina D age como reguladora do sistema imunológico: baixos níveis podem deixá-lo suscetível a gripes, resfriados e infecções respiratórias recorrentes.

5. Alterações de humor e sintomas depressivos

Em vários estudos, pessoas com deficiência de vitamina D exibem maior risco de depressão ou tristeza persistente — possivelmente por interferência em neurotransmissores.

6. Queda de cabelo, cicatrização lenta ou sinais na pele

A pele é um campo de ação da vitamina D. Em casos de insuficiência, observam-se desde queda capilar até feridas que demoram a fechar.

Esses indícios são sutis e podem se confundir com sintomas de outras condições (anemia, distúrbios hormonais, etc.). Por isso, se você percebe um padrão persistente, vale conversar com um clínico geral ou endocrinologista para solicitar o exame de 25-hidroxivitamina D, método padrão para diagnosticar deficiência.

Em muitos casos, a solução inclui ajustes na exposição ao sol (com proteção adequada), mudança na dieta e suplementação sob orientação médica. A boa notícia? Detectar cedo pode evitar consequências mais sérias, como osteomalácia, osteoporose ou comprometimento imunológico.

Mais do que aprender a interpretar sinais, o convite é olhar para dentro: seu corpo é sábio — cabe a você decifrar seus avisos.

