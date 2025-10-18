6 sinais de que seu corpo está com deficiência de vitamina D, segundo especialistas
Sintomas sutis que seu corpo pode estar “gritando” por essa molécula
Desde os primórdios da medicina, já se observava que o sol tinha poder quase místico sobre a saúde: culturas antigas usavam banhos solares terapêuticos para curar males do corpo.
Atualmente, sabemos que esse “poder” está ligado a uma molécula essencial, a vitamina D, e que sua carência pode causar sinais silenciosos que muitos ignoram.
Se você anda com menos energia do que o esperado, dores estranhas ou preso no ciclo de gripes, talvez seu corpo esteja tentando falar com você.
A seguir, especialistas apontam 6 sinais que podem indicar deficiência de vitamina D — atenção: nenhum deles isoladamente confirma o diagnóstico, mas combinados merecem investigação médica.
6 sinais de que seu corpo está com deficiência de vitamina D, segundo especialistas
1. Fadiga constante e cansaço inexplicável
Quando a energia some sem motivo óbvio, a vitamina D entra como suspeita: estudos relacionam níveis baixos ao aumento da fadiga crônica.
2. Dores nos ossos ou na coluna que parecem persistir
A vitamina D é crucial para absorver cálcio. Sem ela, ossos perdem densidade, provocando dores ou sensibilidade óssea.
3. Fraqueza muscular, cãibras ou espasmos
Músculos dependem de cálcio para funcionar bem — e a vitamina D regula essa absorção. Seu corpo pode manifestar fraqueza ou contrações involuntárias.
4. Infecções e doenças frequentes
A vitamina D age como reguladora do sistema imunológico: baixos níveis podem deixá-lo suscetível a gripes, resfriados e infecções respiratórias recorrentes.
5. Alterações de humor e sintomas depressivos
Em vários estudos, pessoas com deficiência de vitamina D exibem maior risco de depressão ou tristeza persistente — possivelmente por interferência em neurotransmissores.
6. Queda de cabelo, cicatrização lenta ou sinais na pele
A pele é um campo de ação da vitamina D. Em casos de insuficiência, observam-se desde queda capilar até feridas que demoram a fechar.
Esses indícios são sutis e podem se confundir com sintomas de outras condições (anemia, distúrbios hormonais, etc.). Por isso, se você percebe um padrão persistente, vale conversar com um clínico geral ou endocrinologista para solicitar o exame de 25-hidroxivitamina D, método padrão para diagnosticar deficiência.
Em muitos casos, a solução inclui ajustes na exposição ao sol (com proteção adequada), mudança na dieta e suplementação sob orientação médica. A boa notícia? Detectar cedo pode evitar consequências mais sérias, como osteomalácia, osteoporose ou comprometimento imunológico.
Mais do que aprender a interpretar sinais, o convite é olhar para dentro: seu corpo é sábio — cabe a você decifrar seus avisos.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!