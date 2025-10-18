Comida de vó: aprenda a fazer carne assada de panela

Receita resgata lembranças e sabores da infância que seguem vivos nas redes sociais

Gabriel Yuri Souto - 18 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Há cheiros que moram na memória — o de alho dourando no azeite, o vapor saindo da panela de pressão, o barulho do fogo alto. É o tipo de lembrança que não se apaga: vem da cozinha da avó, das tardes de domingo, das conversas que se misturavam com o som da colher batendo na panela.

E é justamente essa nostalgia que o influenciador Raphael Camposo, conhecido por compartilhar suas receitas e viagens no Instagram, com mais de 1 milhão de seguidores, conseguiu despertar ao ensinar uma clássica carne assada de panela.

No vídeo, que viralizou em seu perfil, Raphael aparece em clima de casa de família, mostrando o preparo de um prato que, segundo o site Receitas Globo, está entre os mais procurados quando o assunto é “comida afetiva”. E não é difícil entender o motivo: a carne cozida lentamente, até desmanchar no garfo, com batatas douradas e molho encorpado, é o tipo de sabor que abraça a alma.

A receita que Raphael ensina é simples, mas cheia de temperos e memórias.

De acordo com a publicação, os ingredientes são: 1,5 kg de carne pá, 3 pimentas de cheiro, 1 pimentão, 2 folhas de louro, 1 cebola grande, 5 dentes de alho, 1 maço de cheiro verde, 7 batatas pequenas, azeite, sal a gosto, pimenta-do-reino, cominho, colorau, páprica, 2 colheres de molho inglês e molho de tomate.

O passo a passo, ele mostra durante o vídeo, de forma descontraída, com aquele jeito que lembra as instruções que toda avó dava “de olho” — sem medidas exatas, mas com muito sentimento. Assista a seguir:

Nos comentários, o público se entregou à nostalgia. “Aiii meu Deus!! Memórias afetivas ativadas”, escreveu uma seguidora.

Outra relembrou: “Minha avó paterna arrasava no baião de dois e a materna no mingau de carimã e tapioca com camarão bilindelo”.

E teve quem se emocionou: “A carne assada da minha avó também era espetacular. Saudades”.

Segundo o site Gastronomia UOL, receitas como essa têm voltado com força justamente porque evocam segurança e afeto em tempos acelerados — um retorno às origens pela comida.

