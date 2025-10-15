O truque de chef para fazer o verdadeiro macarrão alho e óleo do jeito certo

Nem os italianos vão perdoar quem erra esse passo essencial na hora do preparo

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

Parece o prato mais simples do mundo, mas o macarrão alho e óleo tem suas regras e detalhes para sair perfeito e no ponto. Feito da forma errada, pode ficar pesado, oleoso ou com o alho até amargo. Feito do jeito certo, vira uma massa leve, dourada e perfumada como as servidas nas trattorias italianas.

O truque de chef para fazer o verdadeiro macarrão alho e óleo do jeito certo

Ingredientes:

– 1 pacote (500 g) de macarrão tipo espaguete ou da sua preferência;

– 10 a 12 dentes de alho laminados (cerca de 2 dentes para cada 100 g de macarrão);

– Meia xícara (chá) de azeite de oliva extra virgem;

– Salsinha fresca picada a gosto;

– Sal a gosto.

O truque de chef está em começar o preparo com o alho ainda frio no azeite. Em vez de jogar ele direto no óleo quente, você vai aquecer os dois juntos lentamente. Assim, o azeite absorve o sabor do alho sem queimá-lo.

Quando o alho começar a dourar levemente, adicione uma concha da água do cozimento da massa. Essa água rica em amido se mistura ao azeite e forma um leve creme que envolve o macarrão, dando textura e brilho ao prato.

Finalize com salsinha picada, pimenta e uma pitada de sal a gosto. O resultado é uma massa com sabor intenso, com mais leveza de textura e equilíbrio. O verdadeiro macarrão alho e óleo à moda dos chefs italianos.

