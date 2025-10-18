Conheça a praia onde a neve, a areia e o mar se encontram em um cenário único

Um encontro inesperado (e surreal) entre inverno e litoral

Gabriel Yuri Souto - 18 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

No Japão, a paisagem às vezes desafia a lógica: uma praia onde a neve se mistura à areia e o mar continua seu movimento sereno, indiferente ao frio intenso.

É um contraste que parece saído de uma pintura surrealista, mas que existe de verdade na costa do Geoparque San’in Kaigan, na Ilha de Hokkaido, fascinando viajantes e fotógrafos do mundo inteiro.

O Geoparque San’in Kaigan não é apenas um recorte de natureza exótica: ele carrega uma história geológica rica.

Reconhecido como Geoparque Japonês em 2008 e declarado Geoparque Global pela UNESCO em 2010, o território se estende do Cabo Kyogamisaki, em Kyoto, até a Costa Hakuto Kaigan, em Tottori, segundo informações do site oficial do geoparque.

O parque reúne falésias, cavernas, dunas e praias onde a interação entre elementos naturais cria cenários de tirar o fôlego.

Durante o inverno, o manto de neve se deita sobre as praias arenosas, formando uma sobreposição que impressiona tanto pelo visual quanto pelo efeito fotográfico.

Segundo o site Japan Travel, é comum encontrar turistas que percorrem a areia com botas de neve, tirando fotos que mais parecem cenas de filme.

O contraste entre a água fria e cristalina, a areia dourada e o branco intenso da neve torna o local um dos poucos no mundo onde esses três elementos coexistem de forma tão harmoniosa.

Além da beleza, a região é um convite para a observação da natureza em sua diversidade. As formações rochosas esculpidas pelo tempo, os recifes e as falésias narram milhões de anos de história geológica, enquanto o mar continua a moldar o litoral diariamente.

Para quem aprecia fotografia de paisagem, a combinação do branco da neve, do azul do oceano e do amarelo da areia oferece composições únicas, segundo relatos do The Japan Times.

A praia do Geoparque San’in Kaigan prova que o Japão guarda segredos naturais surpreendentes além dos templos e da tecnologia.

Lá, o inverno não é sinônimo de frio e monotonia: é a oportunidade de presenciar um encontro raro entre neve, areia e mar, um espetáculo natural que desafia expectativas e encanta qualquer visitante disposto a contemplar a beleza de um cenário único.

