Jovem marroquino é preso após denúncia de assédio sexual em viagem de ônibus de Belém a Goiânia

Vítima afirma que o turista primeiro tentou conversa, depois fez toques nos seios e nas partes íntimas dela

Ícaro Gonçalves - 24 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de fiscalização da PRF (Imagem: Ilustrativo/Divulgação/PRF)

Uma passageira de ônibus, de 34 anos, denunciou ter sido vítima de assédio sexual dentro de um coletivo interestadual na manhã desta sexta-feira (24), na BR-153, enquanto passava pela zona rural de Anápolis.

O suspeito, um jovem marroquino de 21 anos, foi detido durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia após o veículo ser interceptado.

O Portal 6 apurou que o caso teve início durante a viagem que saiu de Belém (PA) com destino a Goiânia. A vítima contou que o jovem sentou ao lado dela e iniciou uma tentativa de conversa.

Como ele é estrangeiro e não sabia falar corretamente o português, ele abriu um aplicativo de tradução no celular e iniciou as perguntas.

Mesmo após a mulher informar que era casada e demonstrar desinteresse, o suspeito teria insistido nas investidas.

Em determinado momento, ele teria tentado encostar a cabeça no ombro da passageira. Depois, ele teria tocado nos seios dela.

A situação teria se agravado quando o jovem puxou o cobertor que a vítima usava e tentou tocá-la em partes íntimas.

A passageira reagiu ao assédio e conseguiu interromper a ação, momento em que o suspeito fingiu estar dormindo.

Assustada, a mulher deixou o assento e se mudou para outra poltrona, na parte traseira do ônibus. Durante paradas ao longo do trajeto, ela relatou o ocorrido ao motorista.

A PRF foi acionada e abordou o ônibus na BR-153, em trecho entre Anápolis e a capital. O suspeito marroquino foi detido e encaminhado para uma unidade policial em Anápolis.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

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