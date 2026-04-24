A melhor forma de fazer carne moída para sair do óbvio: quem aprende não faz de outro jeito

Combinação com ovos e queijo transforma a carne moída em um prato completo, cremoso e cheio de sabor

Gabriel Yuri Souto - 24 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A carne moída faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. No entanto, apesar de prática, ela costuma aparecer sempre do mesmo jeito no prato. Para sair do óbvio, uma receita diferente vem chamando atenção por transformar esse ingrediente simples em uma refeição completa.

A dica foi compartilhada pelo canal Receitas do Carlos (@ReceitaDoCarlos), que ensina um preparo que mistura carne, ovos e queijo, criando um prato cremoso e muito saboroso.

Receita leva ingredientes simples

O preparo utiliza itens comuns da cozinha, mas a combinação faz toda a diferença no resultado.

Entre os ingredientes estão ovos, carne moída magra, cebola, creme de leite e queijo, além de temperos básicos como sal, pimenta e alho em pó.

Além disso, o uso do queijo garante uma textura mais cremosa, enquanto os ovos ajudam a dar estrutura ao prato.

Como preparar a carne moída diferente

O modo de preparo é simples e pode ser feito em poucos passos.

Primeiro, refogue a cebola no azeite até começar a dourar. Em seguida, adicione a carne moída e cozinhe bem, mexendo para soltar.

Depois disso, tempere com sal, pimenta e alho em pó. Assim que a carne estiver pronta, acrescente o creme de leite e misture bem.

Na sequência, bata levemente os ovos e incorpore à mistura. Por fim, adicione o queijo por cima.

Vai ao forno para finalizar

Após montar a mistura, leve ao forno até que os ovos firmem e o queijo derreta completamente.

Caso não tenha uma frigideira que possa ir ao forno, basta transferir o preparo para uma assadeira antes de finalizar.

Dessa forma, o prato ganha uma textura semelhante a uma torta, ficando firme por fora e cremoso por dentro.

Prato vira refeição completa

Um dos grandes diferenciais da receita está na praticidade.

Como leva proteína, gordura e bastante sabor, o prato pode ser servido sozinho ou acompanhado de uma salada simples.

Além disso, é uma ótima opção para variar o cardápio sem gastar muito.

Alternativa para sair da rotina

Para quem está cansado da carne moída tradicional, essa receita surge como uma solução rápida e diferente.

Com poucos ingredientes e preparo simples, o prato consegue transformar uma base comum em algo mais elaborado.

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