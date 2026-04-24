Navio com 800 toneladas chega da China para obra que vai erguer ponte de 12,4 km em Salvador e transformar o transporte na região

Uma embarcação monumental cruza oceanos para iniciar um dos maiores projetos de engenharia

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

O Governo da Bahia e a concessionária responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica confirmaram a chegada, prevista para a segunda quinzena de maio de 2026, de um navio chinês carregado com mais de 800 toneladas de equipamentos essenciais.

A embarcação, que zarpou do Porto de Gaolan no dia 30 de março, transporta 44 contêineres destinados à montagem de uma plataforma operacional inédita na América Latina.

Essa estrutura de suporte será instalada diretamente na Baía de Todos-os-Santos a partir de junho, servindo como base logística para a construção daquela que será a maior ponte sobre o mar da região, com 12,4 quilômetros de extensão, visando conectar de forma definitiva a capital baiana à Ilha de Itaparica.

A operação logística é coordenada pelos grupos chineses China Communications Construction Company (CCCC) e China Railway Construction Corporation (CRCC), que compõem o consórcio vencedor da Parceria Público-Privada (PPP).

A tecnologia trazida da Ásia permitirá que a obra avance com maior eficiência, reduzindo a dependência de embarcações de apoio constantes e otimizando o transporte de insumos e trabalhadores no vão central.

Avaliado em cerca de R$ 10,4 bilhões, o projeto não se limita apenas à ponte, mas engloba um novo sistema rodoviário que promete impulsionar o desenvolvimento econômico de mais de 70% da população baiana, integrando o Recôncavo e o Baixo Sul ao polo industrial e de serviços de Salvador.

Apesar da chegada iminente do maquinário pesado, o cronograma executivo ainda aguarda a liberação de alvarás pendentes por parte das prefeituras de Salvador e Vera Cruz, além das licenças ambientais definitivas.

De acordo com informações da Agência Brasil, a plataforma será montada em etapas, começando pelas águas de Vera Cruz, onde o impacto na mobilidade regional começará a ser sentido já nos primeiros meses de 2026.

A previsão contratual é que a estrutura completa, que deve desafiar a engenharia nacional com seu vão estaiado e pilares monumentais, seja entregue até 2031, redefinindo o fluxo turístico e o escoamento de produção em todo o estado.

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