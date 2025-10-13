Essa cidade em Goiás guarda natureza e tranquilidade ao lado de Goiânia

Hidrolândia se consolida como destino de descanso e lazer perto da capital, com paisagens naturais, jabuticabas e um turismo rural em crescimento.

Gabriel Yuri Souto - 13 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

A apenas 35 km de Goiânia, Hidrolândia tem se tornado uma das opções mais queridas de quem busca tranquilidade e contato com a natureza sem precisar se afastar muito da capital.

Cercada por rios, fazendas, lagos e propriedades rurais, a cidade oferece o equilíbrio perfeito entre o clima de interior e a praticidade de estar a poucos minutos de uma grande metrópole.

Integrante da região Metropolitana de Goiânia e cortada pela BR-153, Hidrolândia é conhecida como a “Capital da Jabuticaba”, por abrigar extensos pomares e até vinícolas dedicadas à fruta.

Além disso, o município também é lembrado como a “Cidade das Águas”, graças às suas nascentes e recantos naturais que atraem cada vez mais visitantes.

Riquezas naturais e pontos turísticos

Entre as principais atrações locais está a Fazenda Jabuticabal, onde os visitantes podem caminhar entre mais de 40 mil pés de jabuticaba, degustar vinhos e produtos artesanais feitos a partir da fruta.

Outro ponto de destaque é o Dream Park, parque aquático com piscinas e brinquedos voltados para toda a família.

Quem prefere programas mais tranquilos pode visitar o Lago Municipal, no Bairro Nazaré, um espaço ideal para passeios, feiras e piqueniques, ou aproveitar o turismo rural, com hospedagens em pousadas e hotéis-fazenda cercados de verde e com aquele ar acolhedor típico do interior goiano.

Em meio à paisagem do cerrado, a cidade ainda guarda trilhas, cachoeiras e recantos pouco explorados — verdadeiros refúgios naturais que conquistam quem busca descanso e conexão com o meio ambiente.

Cultura e gastronomia goiana

Além da natureza, Hidrolândia se destaca pela gastronomia regional. Restaurantes e cozinhas familiares servem pratos típicos, como galinhada, peixes frescos e doces de frutas locais.

Durante a temporada da jabuticaba, que movimenta a cidade todos os anos, produtores e visitantes se reúnem em feiras e festivais que celebram a tradição da fruta.

Eventos culturais e religiosos também fazem parte do calendário local, mantendo viva a identidade de um município que cresce, mas sem perder o encanto do interior.

Refúgio próximo da capital

Com pouco mais de 20 mil habitantes, Hidrolândia vem se estruturando para receber mais turistas. A cidade combina boa localização, hospitalidade e paisagens naturais, tornando-se um destino ideal para escapadas de fim de semana.

Mesmo com o turismo em expansão, o município ainda preserva o ritmo calmo e o ar bucólico que conquistam quem o visita.

Entre jabuticabeiras, lagos e estradas cercadas de verde, Hidrolândia mostra que é possível encontrar paz e lazer sem sair de perto de Goiânia.

