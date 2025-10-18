Conheça o jovem que foi aprovado em mais de 20 universidades por habilidades em Fortnite

De hobby a passaporte para o futuro, a trajetória de um gamer brasileiro impressiona instituições nos Estados Unidos

Gabriel Yuri Souto - 18 de outubro de 2025

Há pouco mais de uma década, quando jogos online começaram a dominar as telas, poucos imaginavam que aqueles cliques, estratégias e reflexos rápidos poderiam abrir portas acadêmicas. Na época, o discurso dominante era o oposto: “videogame atrapalha os estudos”. Hoje, histórias como a de Matheus Guimarães Montenegro, de 20 anos, mostram que o controle nas mãos pode, sim, guiar o caminho até o ensino superior.

Morador de São Vicente, no litoral de São Paulo, Matheus viu o que antes era apenas uma distração virar um passaporte para o futuro. Segundo o G1, o jovem foi aprovado em nada menos que 28 universidades norte-americanas, todas interessadas nas suas habilidades no Fortnite, um dos jogos mais populares do mundo. A façanha, que parece saída de um roteiro de filme, nasceu da combinação de talento, estratégia e dedicação.

Matheus gravou seus melhores momentos no game, partidas intensas, reações rápidas e domínio tático, e enviou os vídeos como parte de sua aplicação. O resultado surpreendeu: cada universidade viu em seu desempenho mais do que diversão; viram disciplina, pensamento estratégico e trabalho em equipe, qualidades muito valorizadas no mundo acadêmico e profissional.

Ainda conforme o G1, o jovem já escolheu seu destino: Oklahoma Christian University, instituição que lhe ofereceu bolsa de 75% no curso de Ciência da Computação. Lá, Matheus pretende unir o que mais gosta, tecnologia e jogos, para desenvolver novas habilidades e, quem sabe, criar ferramentas para o próprio universo dos e-sports.

O caso de Matheus é um reflexo de um movimento maior: as universidades americanas têm olhado com cada vez mais atenção para os e-atletas, como mostrou também o site BBC em reportagens sobre bolsas oferecidas a gamers talentosos. O que antes era visto como passatempo virou um campo de estudo, de pesquisa e de oportunidades.

