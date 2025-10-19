Câmeras de segurança flagraram bêbado abrindo fogo contra idoso em disk cerveja de Aparecida de Goiânia

Após os disparos, autor fugiu e foi pego cambaleando em outro veículo com latas de cerveja, além de danificar viatura policial e possuir munições de uso restrito em casa

Da Redação - 19 de outubro de 2025

Após a ação violenta, Cleyton se evadiu do local em uma caminhonete preta, mas foi localizado pelas equipes da CPE. (Foto: Reprodução)

O Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia conseguiu prender em flagrante Cleyton Coelho Brito, de 44 anos, após ele ser flagrado por câmeras de segurança efetuando disparos de arma de fogo contra um idoso de 60 anos, em uma distribuidora de bebidas na Vila São Jorge.

A ocorrência, que inicialmente foi tratada como tentativa de homicídio, teve um desfecho cinematográfico: após a ação violenta, Cleyton se evadiu do local em uma caminhonete preta, mas foi localizado pelas equipes da CPE momentos depois, conduzindo outro veículo e trafegando em zigue-zague pelas ruas do Setor Morada dos Pássaros, em evidente estado de embriaguez.

Os policiais militares realizaram a abordagem e confirmaram o estado alterado do motorista, que exalava cheiro de álcool, falava de forma arrastada e tinha dificuldade de equilíbrio; latas de cerveja foram encontradas dentro do carro, um Renault/Sandero.

Embora tenha negado a autoria dos disparos contra a vítima, o suspeito autorizou a entrada da PM em sua residência, no Jardim Mariliza, em Goiânia, onde foram encontradas cinco munições intactas calibre 9mm e um carregador dentro do seu guarda-roupa.

No local do crime, a perícia já havia localizado uma cápsula deflagrada do mesmo calibre, evidenciando o envolvimento de Cleyton, que não informou o paradeiro da arma utilizada.

A confusão, porém, não parou por aí. Ao ser conduzido para a Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil, o autor teve um surto de descontrole emocional dentro da viatura policial.

Gritando e se debatendo, Cleyton danificou parte do veículo da PM — patrimônio público —, o que exigiu o uso imediato de algemas, conforme o relato policial.

Cleyton Coelho Brito foi autuado por tentativa de homicídio, posse de munição de uso restrito, embriaguez ao volante, direção perigosa e dano ao patrimônio público.

Toda a ação, desde o crime até a prisão, foi registrada em vídeos e fotografias que serão usados no inquérito.

