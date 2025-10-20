Anapolino conquista ouro no Amateur Olympia e revela planos de disputar novos nacionais de fisiculturismo

Rotina de treinos pesada e dieta à risca, sob uma constância absoluta, são os segredos para o sucesso

Davi Galvão - 20 de outubro de 2025

Daniel no palco do Amateur Olympia South America Brazil 2025. (Foto: Arquivo Pessoal/@danielnicacio1)

Representando Anápolis no fisiculturismo de alto nível, o atleta Daniel José Nicácio, de 27 anos, retorna para a cidade com o peso do ouro no pescoço – ou melhor, no troféu – após conquistar o primeiro lugar no Amateur Olympia South America Brazil 2025, em São Paulo (SP).

Daniel subiu aos palcos no último sábado (18) e se consagrou como campeão da categoria, através de critérios que avaliam não apenas o volume de músculos, mas também a estética, harmonia e condicionamento dos atletas.

Em entrevista ao Portal 6, Daniel afirmou estar extremamente satisfeito com o resultado, que só pôde ser obtido graças a muito esforço e, principalmente, constância.

“A preparação para o fisiculturismo de alto nível é muito pesada. Todos que sobem no palco são campeões já, é uma rotina de acordar cedo, treinar muito, muito cardio e, conforme a competição vai chegando, só fica mais difícil. Cada vez diminuindo mais as calorias e aumentando os treinos, tudo para secar o máximo possível”, comentou.

Além deste último campeonato, Daniel já acumula um registro invejável de vitórias em outras competições, tendo levado o ouro em outros sete torneios regionais.

Apesar disso, reconheceu a importância indiscutível do Amateur Olympia como sendo o primeiro nacional a ser conquistado e também pela oportunidade que proporciona aos atletas que sonham em subir para o profissional.

“É uma porta de entrada. Desta vez, quem levou a melhor foi o grande Rodrigo Pantera, que dentre todos os campeões das categorias, foi eleito o campeão dos campeões, a quem eu deixo todo meu respeito e admiração”, pontuou.

O homem por trás do ouro

Morador do Bairro Cidade Jardim, Daniel comentou que nem sempre teve uma vida tão ativa do ponto de vista físico e que por muito tempo, lhe faltou a constância, agora grande aliada. Tudo mudou há cerca de três anos.

“Sempre fui ligado ao fisiculturismo, mas eu não tinha esse start para poder entra de fato e pegar constância nos treinos e dieta. Foi graças a minha esposa, que começou a treinar, se alimentar melhor e eu ficava em casa. Até que isso começou a me incomodar. Estava bem insatisfeito com meu corpo, então voltei a emagrecer, mas dessa vez acabei me apaixonando pelo fisiculturismo e pegar firme”, contou.

Daniel, que também atua como preparador físico para atletas e também pessoas que buscam emagrecer, passou a se dedicar exclusivamente a nova rotina, que se intensifica sempre antes de grandes competições.

A luta começa cedo, já às 05h30, com uma hora de cardio antes da primeira refeição, voltando para trabalhar e com uma pausa para o almoço e depois a terceira refeição.

Às 18h, ele toma o pré-treino e parte para a academia, o que costuma durar 2h30. Aí então, é hora de praticar as poses e da última refeição. Todos os dias. Se repetindo. O segredo? Constância.

Para o futuro, Daniel revelou que já tem um projeto traçado e pretende aproveitar o gás e a boa fase em que se encontra para ganhar mais espaço no meio competitivo, especialmente após a vitória no Amateur Olympia.

“Já estou de olho em um campeonato em dezembro, o Muscle Contest Nacional, em Campinas. Aproveitar que estou bem posicionado já no cenário e conseguir me lançar ao profissional”, finalizou.

