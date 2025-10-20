Anapolino conquista ouro no Amateur Olympia e revela planos de disputar novos nacionais de fisiculturismo

Rotina de treinos pesada e dieta à risca, sob uma constância absoluta, são os segredos para o sucesso

Davi Galvão Davi Galvão -
Daniel no palco do Amateur Olympia South America Brazil 2025. (Foto: Arquivo Pessoal/@danielnicacio1)
Daniel no palco do Amateur Olympia South America Brazil 2025. (Foto: Arquivo Pessoal/@danielnicacio1)

Representando Anápolis no fisiculturismo de alto nível, o atleta Daniel José Nicácio, de 27 anos, retorna para a cidade com o peso do ouro no pescoço – ou melhor, no troféu – após conquistar o primeiro lugar no Amateur Olympia South America Brazil 2025, em São Paulo (SP).

Daniel subiu aos palcos no último sábado (18) e se consagrou como campeão da categoria, através de critérios que avaliam não apenas o volume de músculos, mas também a estética, harmonia e condicionamento dos atletas.

Em entrevista ao Portal 6, Daniel afirmou estar extremamente satisfeito com o resultado, que só pôde ser obtido graças a muito esforço e, principalmente, constância.

Leia também

“A preparação para o fisiculturismo de alto nível é muito pesada. Todos que sobem no palco são campeões já, é uma rotina de acordar cedo, treinar muito, muito cardio e, conforme a competição vai chegando, só fica mais difícil. Cada vez diminuindo mais as calorias e aumentando os treinos, tudo para secar o máximo possível”, comentou.

Além deste último campeonato, Daniel já acumula um registro invejável de vitórias em outras competições, tendo levado o ouro em outros sete torneios regionais.

Apesar disso, reconheceu a importância indiscutível do Amateur Olympia como sendo o primeiro nacional a ser conquistado e também pela oportunidade que proporciona aos atletas que sonham em subir para o profissional.

“É uma porta de entrada. Desta vez, quem levou a melhor foi o grande Rodrigo Pantera, que dentre todos os campeões das categorias, foi eleito o campeão dos campeões, a quem eu deixo todo meu respeito e admiração”, pontuou.

O homem por trás do ouro

Morador do Bairro Cidade Jardim, Daniel comentou que nem sempre teve uma vida tão ativa do ponto de vista físico e que por muito tempo, lhe faltou a constância, agora grande aliada. Tudo mudou há cerca de três anos.

“Sempre fui ligado ao fisiculturismo, mas eu não tinha esse start para poder entra de fato e pegar constância nos treinos e dieta. Foi graças a minha esposa, que começou a treinar, se alimentar melhor e eu ficava em casa. Até que isso começou a me incomodar. Estava bem insatisfeito com meu corpo, então voltei a emagrecer, mas dessa vez acabei me apaixonando pelo fisiculturismo e pegar firme”, contou.

Daniel comentou que lhe faltava constância nos treinos. À esquerda, uma foto de quando tinha 21 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel comentou que lhe faltava constância nos treinos. À esquerda, uma foto de quando tinha 21 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel, que também atua como preparador físico para atletas e também pessoas que buscam emagrecer, passou a se dedicar exclusivamente a nova rotina, que se intensifica sempre antes de grandes competições.

A luta começa cedo, já às 05h30, com uma hora de cardio antes da primeira refeição, voltando para trabalhar e com uma pausa para o almoço e depois a terceira refeição.

Às 18h, ele toma o pré-treino e parte para a academia, o que costuma durar 2h30. Aí então, é hora de praticar as poses e da última refeição. Todos os dias. Se repetindo. O segredo? Constância.

Para o futuro, Daniel revelou que já tem um projeto traçado e pretende aproveitar o gás e a boa fase em que se encontra para ganhar mais espaço no meio competitivo, especialmente após a vitória no Amateur Olympia.

“Já estou de olho em um campeonato em dezembro, o Muscle Contest Nacional, em Campinas. Aproveitar que estou bem posicionado já no cenário e conseguir me lançar ao profissional”, finalizou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias