Motorista bêbado é preso em Aparecida de Goiânia após ser flagrado andando em zigue-zague

Não bastassem as várias irregularidades, o veículo que ele dirigia também estava com a documentação vencida desde 2021

Samuel Leão - 20 de outubro de 2025

Motorista embriagado foi abordado pela PM em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Enquanto trafegava em uma caminhonete embriagado, fazendo zigue-zague pelas ruas de Aparecida de Goiânia, no bairro Independência, um motorista foi abordado pela Polícia Militar (PM). O caso aconteceu no final da tarde do domingo (19).

Uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) o abordou e realizou o teste do bafômetro, descobrindo ainda outra infração.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida desde fevereiro de 2023, e o resultado do teste ainda apontou o dobro do valor considerado crime pela legislação de trânsito, apontando 0,63 mg/l.

Não bastassem as várias irregularidades, o veículo que ele dirigia também estava com a documentação vencida desde 2021.

O motorista então foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi indiciado por conduzir o veículo sobre influência de álcool, com multa de R$ 2.934 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além da ter a CNH e a caminhonete recolhidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!