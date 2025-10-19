Motorista de app tem infeliz surpresa durante entrega de pizza em Aparecida de Goiânia

Situação acabou saindo do controle dele, mas detalhe foi o que chamou atenção

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

Motoristas por aplicativo esperam por entregas. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo que buscava entregar uma pizza, em Aparecida de Goiânia, teve uma infeliz surpresa no final da noite deste sábado (18).

O motociclista, de 22 anos, já estava no endereço do cliente, no Residencial Araguaia, quando foi surpreendido por um assalto.

O suspeito seria outro jovem, de aproximadamente 20 anos, que teria se aproximado e feito menção de sacar uma arma de fogo.

Segundo o profissional, o suposto ladrão levou dois itens. O primeiro já estava dentro do esperado: o telefone celular, da marca Xiaomi.

O segundo, no entanto, surpreendeu: o jovem levou a pizza que seria entregue ao cliente. Com a refeição em mãos, ele foi embora.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Segundo o motorista, a motocicleta não havia sido levada porque ele tinha jogado a chave por cima do telhado, ao ver o suspeito se aproximando.

Não se sabe qual foi a reação do consumidor ao saber do lanche roubado. Agora, o caso segue sob tutela das autoridades competentes, responsáveis pelas próximas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!