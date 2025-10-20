Nota Zero para a Funev, pelo tumulto registrado na UPA Pediátrica

Incapacidade de gerenciar o fluxo e garantir um tempo de espera minimamente aceitável e de comunicar a triagem de forma eficaz configura uma falha grave

Danilo Boaventura - 20 de outubro de 2025

Pai sendo retirado da UPA Pediátrica de Anápolis. (Foto: Captura)

Nota Zero

Para Funev, organização social que administra a UPA Pediátrica de Anápolis, pela situação de tumulto que exigiu a intervenção da Polícia Militar (PM) na noite de domingo (19).

A confusão foi iniciada pelo pai de um paciente que, após aguardar 20 minutos com a criança febril, revoltou-se ao ser informado de que a média de atendimento era de 50 minutos, o que culminou no desrespeito a servidores e na necessidade de acionamento policial.

Embora a Funev alegue que a alta demanda, inclusive oriunda de outros municípios, tenha sobrecarregado a unidade, a incapacidade de gerenciar o fluxo e garantir um tempo de espera minimamente aceitável e de comunicar a triagem de forma eficaz configura uma falha grave e coloca em xeque a qualidade que essa UPA já teve.