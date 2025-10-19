Pai é retirado da UPA Pediátrica de Anápolis pela PM após desrespeitar servidores
Cena foi registrada por vários populares que também aguardavam atendimento para crianças na unidade
A Polícia Militar (PM) foi acionada para intervir em uma situação de tumulto na UPA Pediátrica de Anápolis, no Setor Maracanã, na noite deste domingo (19).
O Portal 6 apurou junto a profissionais da unidade de eaúde que a confusão foi iniciada pelo pai de um paciente, que teria desacatado servidores. Ele havia chegado à UPA com uma criança com febre e, após aguardar 20 minutos, teria se revoltado ao saber que a média de atendimento era de 50 minutos.
É importante ressaltar que a unidade tem recebido uma demanda cada vez maior, sobretudo de outros municípios.
O chamado para a PM foi feito por uma enfermeira, por volta das 20h54, solicitando apoio para controlar a situação.
O homem foi retirado do local por uma equipe da Força Tática Municipal, que foi acionada para realizar a “averiguação em chamada para atendimento”.
A cena foi registrada por vários populares que também aguardavam atendimento para crianças na unidade.