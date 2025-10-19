Pai é retirado da UPA Pediátrica de Anápolis pela PM após desrespeitar servidores

Cena foi registrada por vários populares que também aguardavam atendimento para crianças na unidade

Pai sendo retirado da UPA Pediátrica de Anápolis. (Foto: Captura)

A Polícia Militar (PM) foi acionada para intervir em uma situação de tumulto na UPA Pediátrica de Anápolis, no Setor Maracanã, na noite deste domingo (19).

O Portal 6 apurou junto a profissionais da unidade de eaúde que a confusão foi iniciada pelo pai de um paciente, que teria desacatado servidores. Ele havia chegado à UPA com uma criança com febre e, após aguardar 20 minutos, teria se revoltado ao saber que a média de atendimento era de 50 minutos.

É importante ressaltar que a unidade tem recebido uma demanda cada vez maior, sobretudo de outros municípios.

O chamado para a PM foi feito por uma enfermeira, por volta das 20h54, solicitando apoio para controlar a situação.

O homem foi retirado do local por uma equipe da Força Tática Municipal, que foi acionada para realizar a “averiguação em chamada para atendimento”.

A cena foi registrada por vários populares que também aguardavam atendimento para crianças na unidade.

