5 estágios de burnout de um marido que todos percebem (menos a esposa)

Publicação no Instagram viraliza ao mostrar sinais emocionais e físicos que antecedem o colapso mental em homens casados

Pedro Ribeiro - 23 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura/Youtube)

O corredor amador Daniel Silva viralizou no Instagram ao listar os cinco estágios do burnout de um marido, um esgotamento silencioso que, segundo ele, todos começam a perceber — menos a esposa.

Na publicação, Daniel explica que homens raramente falam sobre seus sentimentos. Eles seguem empurrando o estresse e o cansaço até que, um dia, simplesmente desligam emocionalmente.

Muitas vezes, as companheiras só percebem quando o quadro já está avançado, alertou o corredor amador.

Estágio 1 — Irritabilidade constante

O primeiro sinal costuma ser a mudança de temperamento. Pequenas situações passam a gerar reações desproporcionais. O que parecia apenas mau humor é, na verdade, o início da fadiga emocional.

Estágio 2 — Afastamento emocional

Ele começa a se distanciar das conversas, evita diálogos longos e passa mais tempo sozinho. Embora pareça apenas cansaço, esse comportamento indica esgotamento interno e retraimento afetivo.

Estágio 3 — Sintomas físicos

O corpo começa a reagir com fadiga constante, dores de cabeça, distúrbios do sono e falta de energia. É a fase em que o organismo começa a dar sinais de alerta, muitas vezes confundidos com simples estresse.

Estágio 4 — Apatia e perda de motivação

Nesta etapa, ele perde o interesse por atividades e responsabilidades. A iniciativa diminui, o entusiasmo desaparece e o que antes o inspirava passa a parecer um fardo. Em vez de preguiça, é o reflexo do esgotamento mental.

Estágio 5 — Desligamento completo

É o ponto mais crítico. Ele se mostra emocionalmente ausente, indiferente a tudo o que antes valorizava. Passa a viver no automático, sem reagir a estímulos afetivos ou profissionais.

O que está por trás

Daniel observa que muitos homens, ao perceberem o caos, reagem trabalhando ainda mais, na tentativa de manter a estabilidade da família. O excesso, porém, só acelera o colapso.

“Não é mais esforço que ele precisa. É direção, equilíbrio e apoio”, escreveu.

Como agir

A recomendação é simples: observar os sinais e conversar com empatia. O burnout masculino não é sinônimo de fraqueza, mas um pedido silencioso de ajuda. Em muitos casos, o recomeço começa com diálogo e compreensão dentro de casa.