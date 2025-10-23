Estudante de Medicina lista 10 coisas “normais” que ele deixou de fazer depois que entrou na faculdade

Publicação de Arthur Lima viralizou ao alertar sobre hábitos comuns que podem causar sérios riscos à saúde

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

Arthur Lima faz sucesso com o perfil @medicinacomarthur. (Foto: Reprodução/Instagram)

O estudante de Medicina Arthur Lima, que está no quinto ano da faculdade, viralizou nas redes sociais ao compartilhar uma lista com 10 coisas “normais” que deixou de fazer depois que começou o curso.

Em uma publicação no Instagram, o futuro médico explicou que hábitos cotidianos aparentemente inofensivos podem causar problemas graves de saúde — e que boa parte das pessoas sequer imagina os riscos.

“Depois que comecei a estudar Medicina, deixei de fazer várias dessas coisas”, escreveu. A postagem ultrapassou milhares de curtidas e comentários de internautas surpresos com algumas das práticas listadas.

Estudante de Medicina lista 10 coisas “normais” que ele deixou de fazer depois que entrou na faculdade

1. Misturar álcool com energético

O energético disfarça o efeito do álcool, fazendo a pessoa beber mais sem perceber. Isso aumenta o risco de intoxicação e arritmias cardíacas.

2. Limpar o ouvido com cotonete

O ouvido tem mecanismo de autolimpeza, e o cotonete só empurra a cera para dentro, podendo até perfurar o tímpano.

3. Espremer espinha na zona T (nariz, testa e queixo)

Essa região tem drenagem venosa direta para o cérebro; uma infecção pode evoluir para trombose séptica.

4. Tomar antibiótico sem indicação médica

Além de não ajudar, o uso indevido causa resistência bacteriana, alergias e diarreias graves.

5. Tomar banho usando lente de contato

A água aumenta o risco de infecção na córnea, podendo até causar perda da visão.

6. “Estalar” o pescoço ou fazer movimentos bruscos

Pode lesar vasos e ligamentos cervicais e, em casos raros, provocar dissecção arterial.

7. Tomar banho de rio sem cuidado

Pode expor o corpo a parasitas, micoses e bactérias, além de doenças como esquistossomose e leptospirose.

8. Ficar muito tempo sentado no vaso sanitário

A pressão prolongada favorece o surgimento de hemorroidas e fissuras anais.

9. Segurar a urina por muito tempo

Aumenta as chances de infecção urinária e pode sobrecarregar a bexiga.

10. Usar anti-inflamatórios por tempo prolongado

O uso contínuo pode causar gastrite, úlcera, piorar pressão alta e até prejudicar os rins.

Ao final, Arthur deixou um alerta que resume o espírito da publicação. “A saúde está nos pequenos hábitos do dia a dia”.