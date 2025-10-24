Aos 81 anos, Maria Ramos lança projeto autoral e celebra raízes na música caipira realizando sonho
Cantora está com duas canções inéditas autorais que podem ser ouvidas nas principais plataformas de áudio
A história a seguir desmonta, totalmente, a ideia de sonhos têm data definida para serem realizados. Maria Ramos, de 81 anos, está realizando o dela – que foi guardado por mais de seis décadas: gravar o primeiro álbum de sertanejo raiz.
Ela é natural da Bahia e foi criada em Goiás desde menina. Chegando em terras goianas começou a encantar plateias ainda nos anos 1950. A voz sempre foi marcante, recebendo convites para se apresentar em rádios e festas no interior.
Conseguindo destaque no que fazia, ela conta que foi impedida pela família de seguir carreira. Por isso, teve de guardar o talento no coração,
Mas agora, a vida deu uma nova chance para Maria Ramos. Com duas canções inéditas: “Meus Pés” e “Engastaiou” ela dá voz a uma história de força, fé e paixão pela música do gênero que tanto gosta.
O projeto resgata não apenas um repertório autêntico, mas também a trajetória de uma mulher que, mesmo longe dos holofotes, nunca deixou de sonhar.
O projeto resgata não apenas um repertório autêntico, mas também a trajetória de uma mulher que, mesmo longe dos holofotes, nunca deixou de sonhar.

