Eu sou uma amizade ausente

Não sou daquelas amizades que manda mensagens a cada minuto. Mas, quando você precisar, eu estarei lá. Gosto de viver no meu próprio mundo, respeitando o espaço e o tempo de cada um

José Fernandes - 24 de outubro de 2025

José Fernandes em dia de atividade física, no Central Park de Anápolis. (Foto: Danilo Boaventura)

Há pessoas que acreditam que amizade se mede por mensagens trocadas e curtidas acumuladas.

Eu sou uma amizade ausente. Daquelas que não mando mensagens todos os dias, mas que aparece quando realmente importa.

Nos momentos difíceis, quando a vida aperta e o silêncio pesa, gosto de ser apoio, mesmo que eu esteja em silêncio. Talvez eu não apareça sempre, mas quando você precisar, vou estar lá.

Há pessoas que está do seu lado o tempo todo, mas desaparecem quando os ventos mudam. Prefiro ser o contrário. Posso ser uma amizade ausente, mas sou uma amizade leal.

Tenho amizades que o tempo e a distância não conseguiram enfraquecer. Um é meu vizinho. Outro vive em Senador Canedo (GO). Outro está em Piauí, e outro, ainda mais longe, em Portugal. A verdade é que a geografia muda, mas a essência da amizade permanece intacta.

Não sou daquelas amizades que manda mensagens a cada minuto. Mas, quando você precisar, eu estarei lá. Gosto de viver no meu próprio mundo, respeitando o espaço e o tempo de cada um.

Se há algo que não muda é a minha forma de ser amigo: ausente, talvez. Verdadeiro, sempre!