Ronaldo Caiado atinge 15,3% para presidente em cenário estimulado, aponta AtlasIntel

Pesquisa também mostra a pré-candidatura do governador de Goiás a frente de outros governadores presidenciáveis

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2025

Governador Ronaldo Caiado é governador de Goiás pelo União Brasil. (Foto: André Saddi)

Uma nova rodada de pesquisa de intenção de voto para presidente da República da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (24), aponta o governador Ronaldo Caiado (UB) chegando a 15,3% das intenções de voto em cenário estimulado.

O índice coloca a pré-candidatura de Caiado à frente de outros governadores presidenciáveis. Assim, considerando estes números, o atual governador de Goiás seria o presidenciável a enfrentar o atual presidente Lula (PT), que anunciou que irá disputar a reeleição.

Quando questionado se a direita brasileira deveria apoiar somente uma candidatura, Caiado tem defendido que mais de uma opção no primeiro turno de um mesmo espectro político não enfraquece o processo.

Outros nomes

Ainda na estimulada, com a inclusão dos nomes dos governadores de Minas Gerais e do Paraná, Lula lidera com 51% e Caiado surge em segundo lugar (15,3%). Em terceiro, empatados tecnicamente, Romeu Zema (Novo) aparece com 10,6%, e Ratinho Jr. (PSD) com 10,4%. Brancos, nulos e indecisos somam 12,8%.

O Tribuna do Planalto fez uma análise, considerando que Zema e Ratinho Jr. governam estados com maior densidade eleitoral na comparação com Caiado. Isso, segundo a publicação, evidencia que, neste momento, a pré-candidatura do goiano tem maior lastro fora de sua base eleitoral.

Outras possibilidades

Em outros cenários apresentados pela AtlasIntel, Caiado também apresenta crescimento. Numa disputa com Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Caiado marca 6% das intenções de voto. Lula lidera com 51,3% contra 30,4% de Tarcísio.

Nesta possibilidade, Ratinho Jr. registra 3% e Zema 2,5%, ambos atrás do governador de Goiás. Numa eventual desistência de Tarcísio de Freitas, que tem reiteradamente afirmado que não concorrerá à Presidência, Caiado é o mais competitivo entre os governadores da direita.

Em cenário com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) na disputa, ela marca 26,2% ante 51% do petista. Caiado chega a 9,1%, Ratinho Jr. 5,1% e Zema 4,6%. A publicação reforça que Caiado apresenta-se mais competitivo que os colegas de Minas Gerais e do Paraná.

Segundo turno

A AtlasIntel também simulou cenários de um hipotético segundo turno da disputa presidencial. Caiado tem 36% das intenções contra 52% de Lula. O petista vence Ratinho Jr. por 51% a 37% e Zema por 52% a 35%. Lula também bate Tarcísio por 52% a 44% e Michelle por 52% a 43%.

O instituto realizou 14.063 entrevistas online entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!