Não é com alho, nem com cebola: o tempero para deixar qualquer carne com gosto de churrasco, segundo churrasqueiros

Ingrediente produzido com pimentões secos na fumaça acrescenta aroma defumado a carnes preparadas na frigideira, panela ou forno

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nem sempre é necessário acender a churrasqueira para acrescentar um toque defumado à carne. Um tempero encontrado facilmente nos supermercados pode ajudar a reproduzir parte desse sabor até mesmo em preparos feitos no fogão ou no forno.

O ingrediente é a páprica defumada. Diferentemente da versão doce comum, ela é produzida com pimentões secos sob a fumaça, tradicionalmente gerada pela queima de madeira. Depois, os vegetais são triturados até formarem um pó avermelhado.

Esse processo confere ao tempero aroma mais intenso e sabor associado a pratos preparados na brasa. Por isso, a páprica defumada aparece com frequência em molhos de barbecue e misturas secas usadas por churrasqueiros.

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Como usar páprica defumada na carne

A páprica pode ser aplicada em carnes bovinas, suínas e de frango. Para cerca de 500 gramas, uma colher de chá costuma ser suficiente para começar, embora a quantidade possa ser ajustada conforme o paladar.

O tempero deve ser misturado ao sal e à pimenta-do-reino. Cominho, açúcar mascavo e ervas secas também podem entrar na combinação para formar um tempero seco, conhecido como dry rub.

Depois de espalhar a mistura por toda a carne, vale deixá-la descansar por alguns minutos antes do preparo. Na frigideira, é importante usar uma superfície bem aquecida para criar uma crosta dourada.

Tempero não substitui a churrasqueira

Apesar de acrescentar aroma de fumaça, a páprica defumada não reproduz completamente o sabor obtido com carvão ou lenha. Na churrasqueira, a carne também recebe compostos liberados pela combustão e pela gordura que cai sobre a fonte de calor.

O resultado caseiro, portanto, é uma aproximação. O ingrediente pode deixar a carne assada, grelhada ou preparada na air fryer com um perfil mais defumado.

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