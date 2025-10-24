Truque para descongelar a carne sem precisar usar o micro-ondas (é mais rápido assim)

Na cozinha, sempre existe um jeitinho novo de driblar alguns processos

Gabriel Yuri Souto - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Talvez o primeiro congelador doméstico tenha surgido para nos salvar de carne estragada, mas ele também inaugurou um dilema que atravessa gerações: como descongelar a bendita da proteína sem transformar o almoço em jantar ou correr riscos na cozinha?

Entre quem aposta na pressa do micro-ondas e quem defende paciência de chef deixando tudo na parte baixa da geladeira, sempre aparece uma nova técnica para revolucionar a vida do brasileiro.

Agora, essa novidade vem das redes sociais e promete agilizar a rotina sem uma gota de água.

Segundo o Instagram que repercute tendências gastronômicas nas redes sociais, um vídeo publicado pelo influenciador Gustavo Leal ensinou aos seus mais de 600 mil seguidores um truque curioso.

Ele garante que basta colocar a carne entre duas panelas de alumínio — uma virada para cima e outra tampando o alimento.

O metal, por ser condutor térmico, “emprestaria” o calor do ambiente para a peça congelada, acelerando o processo. Nada de água morna, nada de micro-ondas, nada de pressa desastrada.

No registro que circula pela internet, Gustavo mostra o passo a passo e afirma que a técnica funciona de verdade.

Segundo o vídeo compartilhado nas redes sociais, a carne descongela mais rápido do que deixada simplesmente sobre a pia. Ele ainda exibe o resultado ao público, reforçando que o segredo está na transferência de calor proporcionada pelo alumínio.

Os comentários se dividiram entre surpresa, nostalgia e preocupação.

“É porque o ferro é um bom condutor, né?”, disse um internauta que aprovou a explicação científica, segundo o próprio site.

Outro comentou, com ar saudosista: “No meu tempo ninguém sabia isso”, uma espécie de homenagem às gerações que recorreram a sopros, torres de potes e outras gambiarras culinárias.

Mas houve quem puxasse o freio da empolgação. “A forma correta de descongelar carnes é na parte de baixo da geladeira em um recipiente para não escorrer mioglobina pela geladeira afora”, alertou outro usuário, citando orientações tradicionais de segurança alimentar, segundo os comentários reproduzidos pelo site.

O truque das panelas pode até ser prático, mas, como toda moda culinária viral, abre aquele debate: acelerar o processo vale o risco? O que fica é a velha constatação brasileira: na cozinha, sempre existe um jeitinho novo. E basta um vídeo bem-feito para transformar a rotina comum em assunto nacional.

