Refrigerante icônico dos anos 80 volta às prateleiras e desperta nostalgia nos consumidores

Sucesso de décadas atrás, a bebida sumiu do mercado e agora retorna em versão repaginada para conquistar novas gerações

Magno Oliver - 28 de setembro de 2025

(Foto: Kleomenis Spyroglou/ Unsplash)

Quem viveu os anos 80 e 90 certamente se lembra de uma época marcada por novidades, cores vibrantes e produtos que ficaram eternizados na memória coletiva.

Entre eles, um refrigerante em especial conquistou milhões de fãs por trazer frescor, sabor diferenciado e até a promessa de ser mais saudável que as opções tradicionais.

Durante quase duas décadas, essa bebida se destacou nas prateleiras dos supermercados e se tornou um dos símbolos de inovação da época.

No entanto, no início dos anos 2000, acabou desaparecendo do mercado, deixando um vazio para aqueles que cresceram com seu gosto marcante e ainda hoje recordam a experiência de abrir uma lata gelada nos dias mais quentes.

Mais de 20 anos depois, para a surpresa dos consumidores, ele está de volta. Trata-se do Slice, refrigerante lançado pela PepsiCo em 1984, que agora retorna em parceria com a Suja Life em uma versão atualizada, batizada de Slice 2.0.

A nova fórmula vem adaptada ao público atual: apenas cinco gramas de açúcar por lata, adição de nutrientes essenciais e sabores repaginados, como Laranja, Limão-Lima, Cola Clássica e Toranja Spritz.

A proposta é unir a nostalgia de quem conheceu o produto original à demanda moderna por opções mais equilibradas e com menos açúcar.

O retorno do Slice já movimenta os supermercados nos Estados Unidos e reacende a memória afetiva de quem cresceu nos anos 80.

Para os novos consumidores, é também a oportunidade de conhecer um refrigerante que marcou época, agora com frescor renovado e alinhado ao estilo de vida contemporâneo.

