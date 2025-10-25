Jovem motorista é encontrado morto dentro de caminhão na Avenida JK

Socorristas foram acionados, mas vítima não resistiu e teve morte decretada em hospital do município

Da Redação - 25 de outubro de 2025

Viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada. (Foto: Divulgação)

Um caso misterioso tem chamado a atenção das autoridades policiais em Nerópolis, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, após um motorista, de apenas 24 anos, ser encontrado morto dentro de um caminhão, na Avenida JK.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima havia encostado o veículo na via pública e não se deslocou mais. Uma testemunha viu a situação e estranhou o tempo que o condutor ficou parado.

Ao verificar o que acontecia, ela percebeu que o motorista estava desacordado, com metade do corpo para fora do caminhão e acionou o Corpo de Bombeiros.

Assim, uma equipe foi acionada e teria encontrado o jovem em um quadro de parada cardiorrespiratória. Diante desse cenário, ele foi levado com urgência para uma unidade de saúde.

Porém, apesar dos esforços médicos, o condutor não resistiu e teve a morte decretada no hospital.

O caso, ocorrido na tarde desta sexta-feira (24), foi registrado em uma delegacia de polícia e caberá agora às autoridades competentes dar continuidade às investigações sobre o que pode ter acontecido.

