Homem morre atropelado na GO-080, em Nerópolis; motorista fugiu sem prestar socorro

Vítima foi encontrada já sem vida por socorristas. Polícia apura quem seria o responsável pelo atropelamento

Da Redação - 20 de outubro de 2025

Homem foi encontrado já sem sinais vitais na rodovia. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira (20), em trecho da GO-080 que passa por Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima, de 60 anos, foi encontrada por volta das 3h30, caída no meio da pista, na altura do quilômetro 30 da rodovia.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica foram acionadas.

Quando os socorristas chegaram, a vítima apresentava diversos ferimentos graves e já se encontrava sem sinais vitais.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e fez a remoção do corpo para Goiânia.

A perícia criminal constatou indícios de atropelamento, mas o veículo envolvido não foi encontrado no local. O autor do acidente ainda não foi identificado.

A Polícia Civil deve abrir investigação para tentar localizar o motorista e esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!