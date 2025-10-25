Se você tem algum dos sobrenomes que constam nesta lista, pode ter direito à herança portuguesa

Milhares de brasileiros têm nomes que remontam a famílias originárias de Portugal, o que pode abrir portas para cidadania

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os sobrenomes carregam histórias, tradições e até oportunidades que muita gente desconhece.

E se você soubesse que o seu nome de família pode te conectar a uma herança portuguesa?

Pois é, milhares de brasileiros têm sobrenomes que remontam a famílias originárias de Portugal, o que pode abrir portas para cidadania, reconhecimento histórico e até direito a bens deixados por antepassados.

Os sobrenomes, mais do que simples palavras no documento, são verdadeiros laços entre gerações.

1. Silva

Um dos sobrenomes mais comuns entre brasileiros e portugueses.

O nome “Silva” tem origem em regiões rurais de Portugal e significa “floresta” ou “mata”.

Muitas famílias com esse nome descendem de antigos nobres e colonizadores.

2. Santos

Com forte significado religioso, o sobrenome “Santos” surgiu como uma homenagem ao Dia de Todos os Santos.

É típico de famílias católicas portuguesas e muito presente entre os primeiros colonizadores que vieram para o Brasil.

3. Oliveira

Ligado à árvore símbolo da paz, o sobrenome “Oliveira” tem origem em regiões de Portugal conhecidas pela produção de azeite.

Famílias com esse nome costumavam ser proprietárias de olivais e fazendas.

4. Rodrigues

Com origem patronímica, o sobrenome “Rodrigues” significa “filho de Rodrigo”.

É um dos mais antigos e nobres de Portugal, frequentemente associado a linhagens com títulos e propriedades.

5. Pereira

Derivado da palavra “pereira”, que significa árvore de pêras, o sobrenome era usado por famílias que viviam em regiões rurais portuguesas.

Em alguns casos, está ligado a brasões antigos.

6. Ferreira

De origem toponímica, o sobrenome “Ferreira” vem do latim ferraria, que significa “mina de ferro”.

Era comum entre famílias de ferreiros ou moradores de regiões onde se extraía o metal.

7. Costa

Um dos sobrenomes mais tradicionais de Portugal, “Costa” indica famílias que viviam próximas ao litoral.

É muito associado a navegadores e exploradores portugueses.

8. Fernandes

Também patronímico, o nome “Fernandes” quer dizer “filho de Fernando”.

É um dos sobrenomes mais antigos de Portugal e está presente em muitas famílias que migraram para o Brasil nos séculos passados.

9. Souza ou Sousa

Com pequenas variações na escrita, o sobrenome “Souza” (ou “Sousa”) é um dos mais antigos de Portugal.

Tem origem em uma família nobre da região do Minho e foi amplamente difundido pelos colonizadores.

10. Gonçalves

Derivado de “filho de Gonçalo”, o sobrenome “Gonçalves” é outro exemplo de origem patronímica.

Foi bastante utilizado por famílias tradicionais portuguesas e tem forte presença no Brasil.

