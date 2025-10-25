Se você tem algum dos sobrenomes que constam nesta lista, pode ter direito à herança portuguesa
Milhares de brasileiros têm nomes que remontam a famílias originárias de Portugal, o que pode abrir portas para cidadania
Os sobrenomes carregam histórias, tradições e até oportunidades que muita gente desconhece.
E se você soubesse que o seu nome de família pode te conectar a uma herança portuguesa?
Pois é, milhares de brasileiros têm sobrenomes que remontam a famílias originárias de Portugal, o que pode abrir portas para cidadania, reconhecimento histórico e até direito a bens deixados por antepassados.
Os sobrenomes, mais do que simples palavras no documento, são verdadeiros laços entre gerações.
Se você tem algum dos sobrenomes nesta lista, pode ter direito à herança portuguesa
1. Silva
Um dos sobrenomes mais comuns entre brasileiros e portugueses.
O nome “Silva” tem origem em regiões rurais de Portugal e significa “floresta” ou “mata”.
Muitas famílias com esse nome descendem de antigos nobres e colonizadores.
2. Santos
Com forte significado religioso, o sobrenome “Santos” surgiu como uma homenagem ao Dia de Todos os Santos.
É típico de famílias católicas portuguesas e muito presente entre os primeiros colonizadores que vieram para o Brasil.
3. Oliveira
Ligado à árvore símbolo da paz, o sobrenome “Oliveira” tem origem em regiões de Portugal conhecidas pela produção de azeite.
Famílias com esse nome costumavam ser proprietárias de olivais e fazendas.
4. Rodrigues
Com origem patronímica, o sobrenome “Rodrigues” significa “filho de Rodrigo”.
É um dos mais antigos e nobres de Portugal, frequentemente associado a linhagens com títulos e propriedades.
5. Pereira
Derivado da palavra “pereira”, que significa árvore de pêras, o sobrenome era usado por famílias que viviam em regiões rurais portuguesas.
Em alguns casos, está ligado a brasões antigos.
6. Ferreira
De origem toponímica, o sobrenome “Ferreira” vem do latim ferraria, que significa “mina de ferro”.
Era comum entre famílias de ferreiros ou moradores de regiões onde se extraía o metal.
7. Costa
Um dos sobrenomes mais tradicionais de Portugal, “Costa” indica famílias que viviam próximas ao litoral.
É muito associado a navegadores e exploradores portugueses.
8. Fernandes
Também patronímico, o nome “Fernandes” quer dizer “filho de Fernando”.
É um dos sobrenomes mais antigos de Portugal e está presente em muitas famílias que migraram para o Brasil nos séculos passados.
9. Souza ou Sousa
Com pequenas variações na escrita, o sobrenome “Souza” (ou “Sousa”) é um dos mais antigos de Portugal.
Tem origem em uma família nobre da região do Minho e foi amplamente difundido pelos colonizadores.
10. Gonçalves
Derivado de “filho de Gonçalo”, o sobrenome “Gonçalves” é outro exemplo de origem patronímica.
Foi bastante utilizado por famílias tradicionais portuguesas e tem forte presença no Brasil.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!