Grande honra estar com presidente do Brasil’, publica Trump após encontro

Casa Branca divulgou imagem de aperto de mão entre Lula e Trump em Kuala Lumpur, na Malásia

Lula e Trump se reuniram na Malásia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
Após a reunião entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos mais cedo, o perfil da Casa Branca na rede social X publicou que o encontro com Lula foi uma “grande honra” para Donald Trump.

Casa Branca divulgou imagem de aperto de mão entre Lula e Trump em Kuala Lumpur, na Malásia. Os dois participam da cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

“É uma grande honra estar com o presidente do Brasil”, publicou a Casa Branca no X, em nome de Trump. “Acredito que a gente deve conseguir fazer acordos muito bons para os dois países”, seguiu o post.

“Nós sempre tivemos uma boa relação, e acredito que continuará assim”, concluiu.

