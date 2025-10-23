Número de veículos em Goiânia mais que dobrou em duas décadas, aponta IBGE

Cenário gera sobrecarga no trânsito e cidade precisou desenvolver alternativas para lidar com situação atual

Samuel Leão - 23 de outubro de 2025

Imagem mostra movimento de carros em Goiânia. (Foto: Secom / Governo de Goiás)

Goiânia completa 92 anos nesta sexta-feira (24) e segue crescendo em várias áreas. Dentre elas está o número de veículos que circula diariamente pela capital que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais que dobrou em quase duas décadas.

Conforme os dados mais recentes da instituição, o município possuía 621.752 veículos em 2006. Número este que equivalia a cerca de metade da população total da época, calculada em 1,2 milhão de habitantes.

Porém, o aumento foi exponencial, com esse número mais que dobrando e chegando à 1.372 milhão de carros em 2024. Em contrapartida a população aumentou apenas em 294 mil indivíduos, chegando à 1.494 milhão.

Deste modo, percebe-se que o número de carros na capital de Goiás quase empata com o número de pessoas vivendo na mesma cidade.

Complicações

Vale destacar que Goiânia já é a capital que menos utiliza o transporte público, segundo dados da pesquisa Viver Cidades – Mobilidade, além de ser a única do país onde carros particulares são mais usados do que os ônibus. Assim, ainda segue a passos acelerados aumentando sua frota dia após dia.

Esse cenário acaba gerando uma sobrecarga no trânsito. Uma das formas de amenizar esse impacto é a tentativa de consolidar Goiânia como uma cidade policêntrica.

Nesse modelo, cada região e bairro conta com centros comerciais que oferecem uma vasta gama de produtos e serviços, evitando a necessidade de deslocamentos mais longos.

Profissionais do segmento imobiliário apontam que essas alterações já estão ocorrendo, e já podem ser notadas nos bairros Eldorado, Setor Jaó, Garavelo, Goiânia 2 e Parque Lozandes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!