Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2025

A demissão de uma jovem canadense no primeiro dia de trabalho chamou a atenção das redes sociais e levantou um debate importante sobre condições justas de emprego.

A história, compartilhada no TikTok pela usuária conhecida como @CroissantWoman, viralizou após ela contar os motivos que a levaram a deixar o novo trabalho poucas horas depois de começar.

Após conseguir emprego de vendedora, jovem decide pedir demissão no primeiro dia de trabalho e conta o motivo

Empolgada por finalmente conseguir um emprego como vendedora, a jovem começou o dia cheia de expectativas.

Apesar de o salário ser o mínimo e o expediente durar oito horas, ela afirmou que estava feliz por ter uma oportunidade de trabalho.

“Não era muito dinheiro, mas era um trabalho”, contou no vídeo.

Logo nas primeiras horas, ela recebeu treinamento de uma supervisora.

Aprendeu sobre como operar o caixa, lidar com e-mails, organizar o estoque e cuidar das remessas das compras online.

Mesmo achando as responsabilidades pesadas para a função de vendedora, manteve-se firme e disposta a aprender.

O motivo que levou à demissão

Tudo mudou quando a funcionária descobriu que não teria direito a pausas durante o expediente — nem para o almoço, nem para um simples lanche.

O choque foi imediato. Trabalhar oito horas seguidas sem descanso parecia um absurdo.

“Eu odeio desistir, mas no carro pensei: ‘nunca mais quero voltar lá’. Não é que eu odeie a empresa, mas como podem esperar tanto de mim por salário mínimo?”, desabafou.

Foi nesse momento que ela decidiu pedir demissão.

Repercussão nas redes e apoio dos internautas

O relato da jovem recebeu milhares de comentários de apoio.

Muitos usuários se mostraram indignados com a atitude da loja e lembraram que, no Canadá, é ilegal negar pausas a funcionários que trabalham mais de cinco horas seguidas.

“Nenhuma pausa é ilegal. Eles estão tentando empurrar funções gerenciais como um trabalho de salário mínimo. Isso é abuso”, escreveu um seguidor.

Outros relataram ter passado por situações parecidas, mostrando que práticas abusivas no ambiente de trabalho não são raras, mesmo em países com leis trabalhistas rígidas.

Um alerta sobre o equilíbrio entre trabalho e dignidade

O caso da jovem canadense serve como reflexão sobre os limites entre o esforço e o abuso profissional.

Em muitos casos, trabalhadores acabam aceitando condições injustas por medo de perder o emprego.

No entanto, histórias como essa reforçam a importância de conhecer os direitos trabalhistas e saber quando é hora de dizer não.

A demissão precoce, nesse caso, não foi sinal de fraqueza — mas de coragem.

Ela escolheu preservar sua saúde e dignidade diante de um ambiente de trabalho que ultrapassava os limites do razoável.

Assista ao vídeo que viralizou nas redes sociais!