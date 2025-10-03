Mulher foge só de roupão após 11 dias mantida presa em quarto, no interior de Goiás; suposto autor foi preso

Suspeito seria o companheiro da vítima, que teria forçado relações sexuais durante o tempo em que esteve trancada

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2025

Suspeito de manter vítima em cárcere privado por 11 dias foi preso em Goiânia (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem de 33 anos foi preso na tarde de quinta-feira (02), no Jardim Itaipú, em Goiânia, suspeito de agredir e manter em cárcere privado a própria companheira, de 30 anos. A vítima relatou que ficou trancada em um quarto por 11 dias, sendo obrigada a manter relações sexuais com o suspeito.

Segundo a mulher, o episódio de violência aconteceu na última quarta-feira (1º), no Bairro Campo Formoso, em Orizona, município a 136 km da capital. Ela contou que conseguiu fugir apenas de roupão, após ser agredida.

O suspeito foi localizado após um trabalho conjunto entre agentes de inteligência da Polícia Militar.

Ele negou ter mantido a companheira em cárcere privado, mas confirmou que houve um desentendimento após descobrir uma suposta traição.

Durante buscas no apartamento, policiais encontraram documentos pessoais da vítima e apreenderam um revólver calibre .38, além de munições.

O homem, junto com os pertences da vítima e a arma apreendida, foi encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia.

A Justiça de Orizona já havia concedido medidas protetivas de urgência na quarta-feira (1º), com o objetivo de garantir a integridade física da vítima.

