Detalhes na fonte podem revelar segurança e eficiência do acessório

Gabriel Yuri Souto - 26 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Desde que os celulares deixaram de ser apenas telefones e se tornaram nosso relógio, carteira, mapa e álbum de fotos portátil, um objeto ganhou status de item sagrado na mochila de qualquer pessoa: o carregador. Ele é o guardião da bateria, o responsável por manter a vida digital funcionando. Só que nessa pressa em manter o aparelho ligado, poucas pessoas percebem que escolher um carregador é mais complexo do que agarrar o primeiro que aparece no balcão da loja.

Foi justamente essa falta de atenção que fez um vídeo viralizar no Instagram, publicado pelo perfil de tecnologia de Thiago Augusto. Nele, o criador explica que cada símbolo estampado no pequeno bloco que vai na tomada é um código cheio de segredos, segundo o próprio perfil. Esses desenhos, aparentemente aleatórios, podem indicar se o acessório está dentro de normas de segurança, qual a potência real que ele entrega e até se já passou por testes que evitam superaquecimento e riscos de choque elétrico.

Não compre carregador de celular antes de saber disso (pode ser perigoso)

No vídeo, Thiago mostra uma casinha marcada na fonte — símbolo que indica compatibilidade com uso doméstico, sempre de acordo com as explicações publicadas no Instagram. Ele também destaca o ícone que informa a destinação correta do produto quando deixar de ser útil, reforçando que jogá-lo no lixo comum pode ser prejudicial ao meio ambiente. Há ainda dados técnicos, como voltagem e amperagem. E aqui mora um ponto crucial: segundo o influenciador, a amperagem define a velocidade de carregamento, enquanto a voltagem garante que a energia circule desde o primeiro momento.

Um comentário que se destacou na postagem traz um resumo digno de manual técnico: “A voltagem sozinha não carrega. A amperagem é o que carrega. Mas sem voltagem, a corrente nem começa a fluir.” Outro internauta comemorou ao conferir o próprio carregador: “Não sabia, o meu é da Xiaomi e tem todos os símbolos”. Houve ainda quem reagisse apenas com um surpreso “Muito interessante”, mostrando que informação útil também viraliza.

Para completar, há modelos que trazem até código QR. Basta apontar a câmera do celular e acessar detalhes diretos do fabricante, como orienta o vídeo do Thiago Augusto no Instagram. Ou seja: o carregador pode parecer simples, mas guarda um verdadeiro manual de sobrevivência energética em sua carcaça minúscula.

Da próxima vez que for comprar um novo, talvez seja bom observar esse pequeno universo de símbolos antes de conectá-lo à tomada. Afinal, segundo o perfil que viralizou, informação pode ser a melhor proteção contra escolhas perigosas.

